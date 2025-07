Alkoholin kotiinkuljetus kasvattaa sosiaalihuollon taakkaa

Hallituksen esityksessä ulkomaisilla toimijoilla olisi oikeus myydä vahvoja alkoholijuomia suoraan kuluttajille, mikä on tähän asti ollut ainoastaan Alkon tehtävä.

Talentian mukaan esitys vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten hyvinvoinnin ja on ristiriidassa alkoholilain perimmäisen tarkoituksen kanssa: alkoholin kulutuksen ja haittojen vähentämisen.

Alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat kuormittavat huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Painetta palvelujärjestelmään ei tule lisätä alkoholin saatavuutta vapauttamalla, etenkin kun hyvinvointialueille ei kyetä turvaamaan riittävää rahoitusta esimerkiksi lastensuojelun, ikääntyneiden palvelujen ja päihdekuntoutuksen järjestämiseksi.

– Lakiesitys käytännössä helpottaa merkittävästi alkoholin saatavuutta. Esityksellä olisi vakavia kansanterveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia erityisesti lapsille ja ikääntyneille, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Kotijuominen on yleistä kaikissa ikäryhmissä, mutta yli 65-vuotiaiden ikäluokassa kyseessä on hallitseva juomatapa. Merkittävä osuus ikäihmisistä käyttää lisäksi alkoholia riskitasolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla alkoholin liikakäyttö on yleisintä 65–79-vuotiailla.

– Esitystä kannattavat ovat korostaneet, että alkoholin kokonaiskulutus on laskenut viime vuosina. Tällöin jää kuitenkin huomioimatta, että kulutuksen väheneminen ei jakaudu tasaisesti väestön kesken. Hallituksen esitys on nimenomaan ongelmakäyttäjien kannalta vaarallinen. Juuri he ovat erityisen haavoittuvia lisääntyvälle saatavuudelle, Suominen korostaa.

>> Lue tästä Talentian lausunto kokonaisuudessaan.

