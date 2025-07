Sodankylän varuskunnan kasarmeihin suunnitellaan mittavaa uudistusta

”Moduuleista rakennettavat laadukkaat väistötilat mahdollistavat nopean parannuksen palvelusolosuhteisiin, sillä uudisrakentaminen ja peruskorjaukset vievät väistämättä vuosia. Pystymme toteuttamaan Puolustusvoimien kasarmikonseptin vaatimukset hyvin kasarmikäyttöön suunnitelluissa väistötiloissa. Pidämme näin huolta, että varusmiesten palvelus toteutuu terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa koko pitkän varuskunta-alueen kehityshankkeen ajan”, kertoo Puolustuskiinteistöjen asiakkuusjohtaja Lasse Koponen.

Ensimmäinen moduuleista rakennettu kasarmi on jo käytössä

Sodankylän varuskuntaan valmistui alkuvuodesta 2025 modulaarinen väistötilakasarmi, joka tarjoaa lähes 350 varusmiehelle nykyaikaiset ja terveelliset palvelusolosuhteet. Rakennuksessa on majoitustupien lisäksi koulutus- ja työskentelytiloja, huoltotilat, peseytymistilat sekä erilliset kuivaushuoneet ulkovarusteiden kuivaamiseen ja säilytykseen. Erilliset kuivaus- ja säilytystilat tukevat sisäilman laadun hallintaa.

Toinen vastaava kasarmi on suunnitteilla, ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Ennen sen valmistumista osa varusmiehistä majoittuu vielä Puolustusvoimien harjoituskäyttöön suunnitelluissa vuonna 2023 valmistuneissa majoitusrakennuksissa.

Kahta 1980-luvun kasarmia on remontoitu, peruskorjaukset tehdään tulevaisuudessa

Puolustuskiinteistöt on toteuttanut kevään aikana tiivistyskorjauksia kahteen 1980-luvulla rakennettuun kasarmiin (kasarmit 6 ja 7). Molempien rakennusten vesikattojen korjaus valmistuu syksyyn mennessä. Rakennuksissa on 2010-luvulla uusittu koneellinen ilmanvaihto sekä tehty vuosien varrella erilaisia korjauksia. Kattavaa peruskorjausta suunnitellaan parhaillaan.

Kasarmien 6 ja 7 majoitustilat sijaitsevat yläkerroksissa. Kasarmien pohjakerrokset uudistetaan tämän vuoden aikana erillisiksi varusteiden kuivaus- ja säilytystiloiksi. Uudistuksella mahdollistetaan maastovarusteiden käsittely asuinkerrosten ulkopuolella, mikä on keskeinen toimenpide sisäilman laadun parantamiseksi. Alkuvuodesta tyhjillään olleista tiloista otetut mikrobi- ja pölynäytteet osoittavat, että ilmanlaatu on hyvä silloin, kun kosteita varusteita ei säilytetä tuvissa.

Lisäksi kasarmeille rakennetaan vuoden 2025 loppuun mennessä uudet yksikkövarastot. Tilapäiset varastokontit ovat käytössä siihen saakka.

Suojellut rakennukset uusiokäyttöön – uuden kasarmirakennuksen suunnittelu käynnissä

Kaksi 1960-luvun puukasarmia on poistettu kasarmikäytöstä. Suojellut rakennukset tullaan hyödyntämään jatkossa varastotiloina. Lisäksi kasarmi 5 on asetettu käyttökieltoon Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksellä, ja sen purkua valmistellaan.

Purettavan kasarmin tilalle suunnitellaan uutta kasarmirakennusta, jonka rakentaminen voi alkaa arviolta vuoden 2027 aikana. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen tavoitteena on aloittaa kahden 1980-luvun kasarmirakennuksen (kasarmit 6 ja 7) kattavat peruskorjaukset. Niiden arvioidaan valmistuvan 2030-luvun alussa.

Sekä uudisrakentaminen että peruskorjaukset edellyttävät Puolustuskiinteistöjen hallituksen investointipäätöksen ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon.

”Jääkäriprikaatin tavoite on taata koko henkilöstöllemme, varusmiehille ja kantahenkilökunnallemme terveysturvalliset majoitus- ja työskentelytilat. Käynnissä olevat ja tulevat korjaukset sekä uudisrakentaminen tukevat tätä tavoitetta”, Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Ari Mure sanoo.

Pitkäjänteinen ohjelma kasarmien uudistamiseksi

Puolustusvoimien käytössä on noin 70 kasarmia, joista suurin osa on rakennettu 1960–70-luvuilla. Niitä on vuosien varrella remontoitu ja kunnostettu. Lisäksi lähes 70 prosenttia kasarmeista on jo uudistettu kattavasti peruskorjaamalla tai rakentamalla uutta.

Puolustuskiinteistöjen tavoitteena on, että kaikki kasarmit on uudistettu 2030-luvun puoliväliin mennessä Puolustusvoimien kasarmien korjausohjelman mukaisesti.