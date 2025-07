Hankkijalla Okra-näyttelyssa huippuvalikoima tuotteita ja palveluita

Esillä olevat uutuustuotteet

AgXeed-robottitraktori

AgXeed-robottitraktorit ovat täysin itsenäiseen peltotyöhön kykeneviä laitteistoja, joissa on perinteisistä traktoreista tutut etu- ja takanostolaitteet ja hydrauliikat. Robottiin voi kytkeä siis käytännössä minkä tahansa maataloustyökoneen. Yhdistelmän konfigurointi, peltotöiden suunnittelu, analysointi ja diagnostiikka tapahtuvat pilvipalvelussa joko tietokonetta tai mobiililaitetta käyttäen. Hankkija aloitti AgXeed-robottitraktorien maahantuonnin ja myynnin syksyllä 2024 ja vastaa myös huollosta ja varaosista.

Lisätietoja: Samu Vuorela, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy, sp. samu.vuorela@hankkija.fi, p. 010 768 3122.

Cultiwise-pilvipalvelu ja maatilan hallinta-alusta

Cultiwise-pilvipalvelu on verkkopohjainen palvelu levityskarttojen tekoon. Cultiwise yhdistää useita eri tietolähteitä levityskartan tekoon pellolle. Ainutlaatuisena ominaisuutena on droonien kuvamateriaalin hyödyntäminen pellon tilan seurantaan ja esimerkiksi erilaisten rikkakasvien torjuntaan.

Cultiwisen avulla voidaan vähentää kemikaalien käyttöä yli 90 % kohdentamalla aineet ainoastaan kohtiin, missä rikkakasveja on. Samalla voidaan parantaa sadon määrää ja laatua, koska laaja-alaisen levityksen aiheuttamaa polttovioitusta ei synny.

Okrassa on esillä Cultiwise pilvipalvelu, sekä DJI Matrice 350 RTK -drooni kameravarustuksella.

Lisätietoja: Olli Korhonen, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy, sp. olli.korhonen@hankkija.fi, p. 010 76 83033

Resipro® Foam -vaahtopesuaine

Resipro® Foam -vaahtopesuaine tuo uudenlaista pesutehoa kotieläintiloille. Globalisaation ja tilakokojen kasvun myötä bioturvallisuuden merkitys kotieläintiloilla korostuu entisestään. Tähän haasteeseen Resipro Foam vastaa. Tuotteen erinomainen puhdistusteho on peräisin suomalaisesta luonnosta. Se ei sisällä myrkyllisiä tai syövyttäviä aineita, joten tuotetta voi käyttää turvallisesti myös eläinten lähellä. Tämän lisäksi Resipro Foam puhdistaa tehokkaasti kylmälläkin vedellä pestäessä, minkä ansiosta energiaa ja vettä säästyy.

Resipro Foam on valmistetaan Suomessa ja sille on myönnetty Avainlippu-merkki.

Esittelemme Resipro Foamin käyttöä demoseinällä Hankkija-teltassa.

Lisätietoja: Juhani Vuorenmaa, tutkimus ja kehitysjohtaja, Hankkija Oy, p. 010 402 7185, sp. juhani.vuorenmaa@hankkija.fi

Kultakivennäiset

Kultakivennäiset ovat seuraava askel lypsykarjojen tuotoksen ja kestävyyden kehittämiseen. Tuotteiden teho perustuu Zinpro® ProPath® -hivenaineisiin, joilla saavutetaan tutkitusti paremmat tuotantotulokset ja erinomainen takaisinmaksukyky.

Krekilän tila Kälviällä testasi Kultakivennäisten ProPath-hivenaineita vuoden ajan, tulokset olivat huimat. Sorkkavaurioiden määrä vähentyi 48 %, siirtymäkauden sairauksien määrä vähentyi 35 %, kierrot lypsyrobotilla lisääntyivät ja maitoa tuli vuodessa 22 900 kg enemmän lehmämäärän pysyessä samana (153 kpl).

Lisätietoja: Teemu Seppälä, osastopäällikkö, nauta- ja erikoisrehut, Hankkija Oy, p. 010 76 83050 , sp. teemu.seppala@hankkija.fi

ProHumi® Farm

ProHumi® Farm on ainutlaatuinen rehuaine, jota voidaan käyttää syötäväksi virikemateriaaliksi sioille. Tilateisteissä on havaittu, että tuotteen käyttö on vähentänyt hännän purentaa ja vieroitusripulia.

ProHumi® Farmin käytön hyödyistä on todettua tutkimustietoa: ProHumi tukee tutkitusti suoliston hyvinvointia ja eläinten tuotantoa.

Lisätietoja: Juhani Vuorenmaa, tutkimus ja kehitysjohtaja, Hankkija Oy, p. 010 402 7185, sp. juhani.vuorenmaa@hankkija.fi

Hannele Kettunen, kehityspäällikkö, Hankkija Oy, p. 050 562 8294, sp. hannele.kettunen@hankkija.fi

SiiloLinkki-älysensorit

SiiloLinkki-älysensorit mahdollistavat siilojen rehumäärän seurannan ja paljon muuta.

SiiloLinkki Kamera ottaa valokuvia siilon sisältä ja muodostaa korkeuskäyräkartan rehun pinnasta.

SiiloLinkki Anturi on yksinkertaisempi vaihtoehto, joka arvioi varastotason mittaamalla rehupinnan etäisyyttä siilon katossa olevaan anturiin.

Molemmat tuotteet mittaavat myös lämpötila- ja kosteusolosuhteita siilosta. Tuotteet ovat esillä Okra-messujen ajan Hankkija-teltassa. SiiloLinkki-älysensorit ovat osa Hankkijan Älykkään maatilan tuotteistoa.

Lisätietoja: Teemu Seppälä, osastopäällikkö, nauta- ja erikoisrehut, Hankkija Oy, p. 010 76 83050, sp. teemu.seppala@hankkija.fi

Krone Easycut R 450 -nostolaiteniittokone

Krone EasyCut R 450 tuo poikkeuksellisen tehokkaan ja vakaan vaihtoehdon nostolaiteniittokoneisiin. Siinä on 4,5 metrin työleveys, jota voidaan jatkaa jopa 4 metriä leveällä etuniittokoneella, jolloin päästään 8 metrin työleveyteen kahdella niittoyksiköllä.

Hydraulisesti sivusuunnassa liikkuvat vastapainot varmistavat vakauden ja vähentävät traktorin nostolaitteisiin kohdistuvaa vääntöä. Kronen SmartCut-teräpalkin avulla voidaan muodostaa kaksi karhetta, mikä vähentää tallaantumista ja mahdollistaa käytön niin säilörehunurmien kuin heinänsiemenkasvustojenkin niitossa.

Lisätietoja: Tuomas Anttila, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy, p. 010 76 83055, sp. tuomas.anttila@hankkija.fi

Antti kuivaava siilo

Antti-Teollisuuden kuivaavassa siilossa yhdistyvät kotimainen Iso-Antti-siilo ja huippulaadukas sekoitusjärjestelmä. Kuivaavalla siilolla lisäät viljankuivauskapasiteettiasi ja valmistat kätevästi tasalaatuiset rehusekoitukset. Uutuus soveltuu täydellisesti esimerkiksi eläintiloille, joissa tarvitaan suuria määriä itse tuotettua rehua.

Antin kuivaavan siilon sekoitusjärjestelmä toimii automaattisesti. Selkeästä kosketusnäytöllisestä ohjauskeskuksesta valitaan haluttu kosteusprosentti ja annetaan automatiikan hoitaa loput. Järjestelmä huolehti, että viljamassa sekoittuu tasaisesti, kuivuu tehokkaasti ja pysyy kauttaaltaan hyvälaatuisena.

Lisätietoja: Arttu Koivulahti, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy, p. 010 76 83041, sp. arttu.koivulahti@hankkija.fi

Kotimaiset Norcar-pienkuormaajat

Taitettava turvakaari Norcar-pienkuormaimiin on nyt saatavilla myös a60-sarjaan. Turvakaaren alas taittaminen mahdollistaa liikkumisen matalista oviaukoista ja maitoputkien alta, sekä kuljettamisen katetulla trailerilla. Kaksipilarisen turvakaaren taittaminen on erittäin nopeaa, sillä riittää että irrotat neljä tappia, taitat kaaren kaasujousen avustamana alas ja laitat tapit takaisin paikoilleen.

Osastolla esillä myös kansainvälisen 15 pienkuormaimen vertailun testivoittaja, Norcar a7750 Power+ Edition – nyt kotimaisella avainlippumerkillä.

Lisätietoja: Tuomas Anttila, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy, p. 010 76 83055, sp. tuomas.anttila@hankkija.fi





Säilöntään Happowan Spreader Can -säilöntaineohjain

Okrassa esillä Happowan Spreader Can- säilöntäaineohjain ja sen käyttömahdollisuudet yhdessä Claas-ajosilppureiden kanssa, mikä mahdollista säilöntäaineen annostelun hoitumisen automaattisesti korjattavan rehumassan perusteella.

Viljalajikkeet

Ohra

KatriBOR on erittäin aikainen monitahoinen ohra, jonka korkea satopotentiaali, luja korsi ja vahva taudinkestävyys tekevät siitä luotettavan valinnan koko Suomeen.



Vinha on suurijyväinen, korkeaa valkuaissatoa tuottava monitahoinen ohra maltillisella kasvuajalla. Vinhan laon- ja taudinkestävyys on hyvällä tasolla. Näiden ominaisuuksien myötä se on rehuohrien parhaimmistoa.





NOS Salpa on mielenkiintoinen suurijyväinen uutuus myöhäisten monitahoisten ohrien joukkoon. Sillä on erittäin suuri satopotentiaali ja vahva korsi.

Kaura

JukkaBOR kauralla on lyhyestä kasvuajasta huolimatta korkea satopotentiaali. Jyväkoko on aikaisten kaurojen suurimpia.

NestorBOR on satoisa ja laadukas ja kuuluu myöhäisten kaurojen aikaisempaan päähän.

Vehnä

HelgaBOR on aikaisten kevätvehnien satoisin lajike. Se soveltuu erittäin hyvin mylly- ja rehukäyttöön.

Nalle on Nordic Seed:in jalostama päätyypin kevätvehnä, joka on valikoitunut Suomen jalostuskokeista lajikkeeksi ja siementuotantoon. Nallen laonkesto on vehnien parhaimmistoa. Nalle soveltuu myllykäyttöön, sen sakoluvun ja valkuaisen ollessa hyvällä tasolla. Nallen kestävyys kasvitauteja vastaan on hyvä.

Viljakauppa

Hankkijan Puntari on digitaalinen työkalu, joka on suunniteltu viljelijöille peltoviljelyn päästölaskentaan ja viljelytietojen tehokkaaseen hallintaan. Puntari helpottaa sopimusviljelijöiden arkea hiilijalanjäljen seurannassa ja raportoinnissa.

Kasviravinteet

YaraSuna REMIX 8 4-4-10 (6) on organomineraalinen kierrätyslannoite, joka soveltuu kylvölannoitteeksi palkokasveille, syysviljoille, perunalle sekä avomaan vihanniksille ja mansikalle. Kasvukauden aikana kasvien ravinnetarpeita täydennetään YaraMila ja -Bela sekä Hevi sarjan lannoitteilla.