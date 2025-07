Poikkeusaukioloajat Lohjan kaupungin palveluissa

Factory by the Lake tarjoaa jokaiselle jotakin! 17.6.2025 16:54:00 EEST | Tiedote

Factory by the Lake -festivaali järjestetään 22.-23.8.2025 Lohjan Pitkäniemessä. Ohjelmassa on jazzia, ABBA-klassikoita, tanssia ja lasten tapahtumia. Esiintyjinä mm. Lohjan kaupunginorkesteri, Rajaton, Nelli Matula ja Neljä Ruusua. Alue on esteetön, parkkipaikka pyörille. Yhteislippu maksullisiin konsertteihin 70 €. Lisätiedot visitlohja.fi.