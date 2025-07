M-Files ja Microsoft tiedottavat strategisesta kumppanuudesta, joka mullistaa dokumenttienhallinnan

M-Filesille tunnustusta Gartnerin vuoden 2024 dokumenttienhallinnan raporteissa 26.12.2024 16:00:00 EET | Tiedote

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files on saanut tunnustusta vuoden 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Document Management -raportissa sekä siihen liittyvässä Gartner® Critical Capabilities -arvioinnissa. Magic Quadrant -raportissa tarkasteltiin valittujen kriteerien kautta yhtiön vision kattavuutta sekä suorituskykyä. Arviointeja tehtiin muun muassa seuraavissa kategorioissa: tuote ja palvelu, asiakaskokemus, markkinoiden tarpeisiin vastaaminen, elinkelpoisuus sekä näyttö aiemmasta menestyksestä. "Olemme erittäin iloisia saamastamme tunnustuksesta, mikä vahvistaa ennestään asemaamme tietotyön automaation markkinajohtajana", M-Filesin toimitusjohtaja Jay Bhatt sanoo. "Sijoituksemme Ability to Execute -kategoriassa on osoitus kyvystämme tarjota huipputason tuote ja käyttäjäkokemus samalla, kun toteutamme vahvaa go-to-market-strategiaa. M-Files oli yksi ensimmäisistä toimijoista, joka toi markkinoille generatiivisen tekoälyn ominaisuudet, mikä on todiste innovatiivisesta visiostamm