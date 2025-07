Kyypakkaus ei ole ihmelääke — lääkärin vinkit kesämökin lääkekaappiin

Kyyn pureman kanssa on tärkeää toimia oikein: pysy rauhallisena äläkä koske tai käsittele purema-aluetta millään tavoin. Oleellista on raajan pitäminen paikallaan kohoasennossa ja lihastyön välttäminen.

“Moni luottaa edelleen kyypakkaukseen, vaikka pienistä hydrokortisonimääristä ei ole tutkimusten mukaan osoitettu olevan hyötyä kyynpureman hoidossa”, sanoo yleislääkäri Emilia Lagus. “Pureman aiheuttamaan kipuun voi ottaa parasetamolia, kun taas tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia tai aspiriinia, kannattaa välttää. Ne voivat yhdessä käärmeenmyrkyn kanssa pahentaa oireita ja kuormittaa munuaisia. Kyynpurema on aina vakava tilanne ja vaatii lääkärissä käynnin.”

Ampiaisen tai mehiläisen piston aiheuttamaa kipua ja turvotusta voi hoitaa kylmällä. Tarvittaessa kipuun voi ottaa myös tavallista kipulääkettä. Pistojen aiheuttamaa reaktiota voi hoitaa paikallisesti kortisonivoiteella ja suun kautta otettavalla antihistamiinilla. Jos pisto osuu suuhun tai nielun alueelle, pistoja on useita tai uhri on pieni lapsi, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Vääränlainen säilytys voi pilata lääkkeet

Kesäloman alkaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lääkekaapin sisältöön. Kodin ja kesämökin vanhentuneista lääkkeistä on syytä hankkiutua eroon asianmukaisesti, ja muut varastot voi täydentää, jotta pienten vaivojen takia ei tarvitse lähteä lääkäriin.

Lääkkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen säilytykseen on hyvä kiinnittää huomiota sekä mökillä että kesän lomamatkoilla. Lääkkeitä tulisi säilyttää lasten ulottumattomissa ja pakkauksessa kerrotun ohjeen mukaisesti. Vääränlainen säilytys voi pilata ne.

“Esimerkiksi kipugeeliä saatetaan säilyttää kylmässä mökissä läpi talven. Myöskään auton hansikaslokero ei yleensä ole lääkkeen säilyvyyden tai turvallisuuden kannalta optimaalinen paikka, vaikka se kulkee kesän autoreissuilla aina mukana”, Emilia Lagus huomauttaa.

Laguksen mukaan matkoille kannattaa valita mukaan valmisteita, jotka eivät tarvitse esimerkiksi jääkaappisäilytystä.

Varo päällekkäislääkitystä

Mökin lääkekaapissa eri lääkkeiden vaikuttavat aineet voivat mennä helposti sekaisin. Niiden kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Lagus muistuttaa suosituksista, joiden mukaan itsehoidossa tulisi käyttää kerrallaan vain yhtä tulehduskipulääkettä. Sen sijaan tulehduskipulääkettä ja parasetamolia voi lääkärin ohjeen mukaan käyttää yhtä aikaa¹.

Kipulääkkeen valinnassa on myös tärkeää ottaa huomioon käyttämiensä lääkkeiden yhteisvaikutukset, mahdolliset sivuvaikutukset ja omat perussairaudet. Iäkkäiden ihmisten kohdalla lääkehoidon sopivuuden arviointi on erityisen tärkeää, sillä he käyttävät usein monia lääkkeitä ja ovat herkempiä lääkkeiden haittavaikutuksille. Lääkettä tulisi käyttää vain tarvitsemansa määrä ja mahdollisimman lyhyen aikaa. Lääkkeiden sopivuus kannattaakin aina varmistaa apteekin ammattilaisilta.

Mitä tehdä, jos kyy puree? Pysy rauhallisena — älä käsittele puremakohtaa

Pidä raaja paikallaan ja kohoasennossa — vältä kävelyä ja muuta liikettä

Poista korut ja kiristävät vaatteet puremaraajasta

Älä ota tulehduskipulääkettä, kuten ibuprofeenia

Kipua voit hoitaa parasetamolilla

Hakeudu aina lääkäriin

