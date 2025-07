Kokoomuksen Aalto-Setälä: Kiinalaiseen verkkokauppaan on puututtava välittömästi

Tullin alle 150 euron lähetyksiä koskevien tilastotietojen mukaan Suomeen tuli vuonna 2024 EU:n ulkopuolelta 28,2 miljoonaa lähetystä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 3,6 miljoonaa lähetystä. Määrä kasvoi siis 678 prosenttia. Kasvun taustalla on ennen kaikkea kiinalaisten lähetysten määrän kasvu, joka oli huikeat 823 prosenttia.

”Meneillään on massiivinen tavarainvaasio aivan omilla säännöillään. EU:hun ja Suomeen EU:n ulkopuolelta tilattujen ja toimitettujen pienten verkkokauppaostosten määrä on monisatakertaistunut parissa vuodessa, ja tullin ennakkotiedot kertovat trendin kiihtyvän. Euroopan ja Suomen markkinat ovat jäämässä kiinalaisen verkkokauppavyöryn alle,” Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälä kantaa erityistä huolta nopeasti yleistyneen kiinalaisen verkkokaupan yritys-, kuluttaja- ja ympäristövaikutuksista. Halpatuonti lisää kulutusta ja pitkät toimitusmatkat ja halvat muovituotteet ympäristön kuormitusta.

”Epäreilut verkkomarkkinat syövät joka päivä entistä enemmän suomalaista ja eurooppalaista yrittäjyyttä, kun käytännössä kiinalaiset alustat korvaavat kotimaiset ja eurooppalaiset verkkokauppaekosysteemit. Samalla suomalaisten ja eurooppalaisten kuluttajien turvallisuus on vaarassa, sillä monet Kiinasta tilatut tuotteet eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia. Siksi sääntelyn kuntoon laittamista ei voi enää siirtää”, Aalto-Setälä katsoo.

EU-komissio esitti kuluvan vuoden helmikuussa tiedonannon, jossa esitettiin keinoja tilanteen parantamiseksi. Ne pitäis Aalto-Setälän mukaan saada käyttöön nopealla tahdilla ja kattavasti.

”Ensinnäkin jäsenvaltioiden tulisi poistaa tullivapaus alle 150 euron arvoisilta tavaraeriltä kuten EU:n komissio on esittänyt. Toiseksi kiinalaiskaupoille tulisi asettaa käsittelymaksut. Kolmanneksi alustayhtiöiden vastuuta tulisi lisätä ja tavara tarkastaa esimerkiksi yhteisellä varastoinnilla ennen kuluttajille toimittamista, sillä mikään maa ei pysty tuota määrää tavaraa omalla rajallaan enää valvomaan."



"Neljänneksi komission itsensä tulisi ottaa enemmän omistajuutta ja kokonaiskoordinaatiovastuuta itselleen. EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta vastaaminen on edelleen EU:n komission tärkeimpiä tehtäviä, mihin tehtävä on unohtunut?” Aalto-Setälä kysyy.