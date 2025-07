Viron kesä tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja tapahtumia jokaiseen makuun

Viron Michelin-oppaaseen kahdeksan uutta ravintolaa 19.6.2025 11:49:09 EEST | Tiedote

Michelin Guide on julkaissut Viron vuoden 2025 ravintolasuositukset. Neljänteen Estonia-oppaaseen on valittu yhteensä 43 ravintolaa eri puolilta maata. Mukana on kaksi tähtiravintolaa, seitsemän Bib Gourmand -tunnustuksen saanutta sekä kolme kestävän gastronomian edistämisestä palkittua Green Star -ravintolaa.