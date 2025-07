Mustaevähai synnytti juhannuspoikaset SEA LIFEssa – historiallinen yllätys!

Juhannuslauantain aamu alkoi SEA LIFE Helsingissä jopa merimaailman erikoiseen elämänrytmiin nähden hyvin poikkeavalla tavalla. Intendentti Emilia Friman vastasi mökillä puhelimeen kuullakseen aamuvuoroon saapuneelta akvaristilta, että akvaariokeskuksen Valtamerialtaan pohjalla uiskenteli kaksi vilkasta mustaevähain poikasta. Helsingissä pitkään asuneen, ikonisen haikolmikon ainoa naaras Pamela oli synnyttänyt aamuyöllä juhannusvauvat. "Hetkeksi piti istahtaa ja pyytää toistamaan uutiset, ennenkuin pystyin sisäistämään, että nyt on ihan tosi kyseessä. Ja oli siinä kyllä saanut poikaset löytänyt työntekijäkin hieraista silmiään muutaman kerran!" Friman virnistää ja katselee nyt tyytyväisinä hoitoaltaassa uiskentelevia pikkuisia haita. "Eihän siinä auttanut kuin lähteä suunnistamaan pikavauhtia takaisin kohti Helsinkiä ja soitella matkalla kuraattorikin juhannusriennoista avuksi. Meillä oli siinä hetkessä melko kiire saada pienikokoiset poikaset pois Valtamerialtaasta niiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi, joten kyllähän siinä sellainen tietynlainen syke oli päällä. "

Ensimmäisenä akvaariokeskukseen paikalle ehtinyt kuraattori Linda Enbäck lopulta sai poikaset turvallisesti pois Valtamerialtaasta ne löytäneen akvaristin avustuksella ja pienokaiset siirrettiin karanteeniin terveystarkastukseen. Molemmat poikaset osoittautuivat reippaiksi tyttövauvoiksi. "Kyllähän siinä herkistyi, kun tulokkaat saatiin melko ripeästi hoitoaltaaseen ja kaiken sen muun yllätysmomentin ja hässäkän jälkeen saimme todeta ne tarkastuksessa terveiksi ja kaikin puolin kympin tytöiksi. Myös äiti voi hyvin ja on täysin oma, pirteä itsensä. En voi tarpeeksi kiittää eläintenhoitotiimiämme nopeasta, joustavasta ja erittäin ammattitaitoisesta työstä", Friman hymyilee.

Nyt vajaan kahden viikon ikäiset tytöt ovat saaneet nimekseen Dolly ja Linda - jälkimmäinen kunnianosoituksena poikasia sinnikkäästi Valtamerialtaasta turvallisemmille vesille houkutelleelle kuraattorille. Pikkuhait ovat nyt noin 40 senttimetrin pituisia vekkuleita, joille ruoka maistuu. Aikuinen mustaevähai voi kasvaa jopa 160 senttimetrin pituiseksi, joten uusilla tulokkailla on vielä hieman matkaa Valtamerialtaassa virtaviivaisesti uiskentelevien vanhempiensa kokoon. Mustaevät hait kuuluvat SEA LIFEn suosituimpiin asukkaisiin ja ne onkin helppo tunnistaa niiden selkä- ja pyrstöevien tummanmustista kärjistä.

Mutta miten on mahdollista, ettei Pamelan raskautta oltu huomattu? "Tavallisestihan raskaana oleva hainaaras on etenkin viimeisillään melko näkyvästi raskaana. Sen kehon muoto on selvästi pyöristynyt ja kookas, sekä on tavallista, että odottava äiti lopettaa syömisen ennen synnytystä. Pamela on kuitenkin aina ollut kahta poikahaitamme paljon rotevampi eikä se pyöristynyt missään vaiheessa merkittävästi. Se itseasiassa söi synnytykseen asti myös poikien ruokia innokkaasti, kun ne ovat hieman nirsompia eikä ruoka aina edes herroille kelpaa. Kolmikko on asunut samassa altaassa viimeiset 15 vuotta emmekä ole nähneet niiden osoittavan toisiaan kohtaan kiinnostusta lisääntymismielessä, joten siinäkään emme kyllä osanneet epäillä mitään - etenkin kun Pamela on myös jo melko iäkäs leidi," Friman kertoo. Mustaevähai voi kantaa poikasia jopa vuoden ja ne synnyttävät tavallisesti 2-5 poikasta.

"Meillä täällä SEA LIFE Helsingissä on aiemmin syntynyt pyjamahain, tummapunahain sekä pistepunahain poikasia, mutta mustaevähai ei tiettävästi ole koskaan aiemmin lisääntynyt Suomessa. Nämä nyt syntyneet juhannusvauvat ovat siis meille paitsi erittäin iloinen yllätys, myös historiallisia tulokkaita ja lajin suojelun näkökulmasta tietysti valtavan merkittäviä. Olemme todella onnellisia siitä, että kaikki sujui hyvin ja meillä on nyt kaksi tervettä ja melko tomeraa tyttövauvaa. On upea jatkoluku tekemäämme suojelutyöhön, että myös tämä vaarantuneeksi luokiteltu laji lisääntyi menestyksekkäästi täällä Helsingissä. Tämä juhannus jää kyllä mieleen", toimitusjohtaja Sanna Laitinen sanoo.

Tällä hetkellä vastasyntyneet poikaset ovat akvaariokeskuksen karanteenin hoitoaltaassa yleisön katseilta suojassa rauhallisessa ja valvotussa ympäristössä. Pienokaiset viettävät vielä joitakin viikkoja Helsingissä eläintenhoitajien tarkkailtavana, jonka jälkeen ne muuttavat väliaikaisesti Saksaan. SEA LIFE Oberhausen kasvattaa yhtenä paikallisista suojeluohjelmistaan mustaevähaita ja siellä vauvat pääsevät vartavasten poikasille rakennettuun altaaseen, jossa ne saavat kasvaa rauhassa ilman suurempien haiden aiheuttamaa uhkaa. "Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöstä Oberhausenin kanssa. Paikallisella tiimillä on pitkä ja vankka kokemus mustaevähaiden kasvattamisesta, jonka lisäksi vauva-altaan tilat ja olosuhteet siellä ovat ihanteelliset. Meidän neuvola-altaamme Helsingissä on rakennettu pienemmille, kylmien vesien pohjahaiden poikasille eikä se sovellu ominaisuuksiltaan trooppisissa vesissä uiville mustaevähaille. Mikäli kaikki menee hyvin ja odotusten mukaisesti Oberhausenissa, tarkoitus on että kasvettuaan riittävästi tytöt palaavat takaisin kotiin tänne Helsinkiin ja meidän Valtamerialtaastamme tulee niiden pysyvä koti", Laitinen kertoo. "Olemme myös sopineet, että saksalaiset kollegat laittavat meille paljon kuvia Dollysta ja Lindasta sekä pitävät meidät hyvin ajantasalla siitä, miten tytöillämme siellä menee!"

Mustaevähai on tiikerihaihin kuuluva hailaji. Mustaevähaita tavataan Persianlahdella, Punaisella merellä, Itä-Afrikassa, Havaijin saarilla, Tuamoton saaristossa, Pohjois-Japanista aina Etelä-Australiaan asti. Sitä myös voi tavata harvoin Välimerellä. Se ei ole vaarallinen ihmiselle sen pienen koon vuoksi. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut mustaevähain uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantuneeksi. Ylikalastus, epäeettinen kalastus, sivusaaliiksi joutuminen ja elinympäristöjen tuhoutuminen ovat merkittävimpiä syitä haiden ahdinkoon.