Eurojackpotin potti kohoaa noin 42 miljoonaan euroon - Suomeen 1,4 miljoonan euron voitto

Tiistain Eurojackpotin (kierros 27/2025) arvonnan oikea rivi on 1, 9, 10, 12 ja 14. Tähtinumerot 6 ja 8.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 42 miljoonaan euroon.



Suomeen osui tiistaina 5+1 -oikein tulos, jolla voitti 1 436 838 euroa. Voitto osui 20 osuuden valmisporukkapeliin. Porukkaosuuksia on ostettu eri puolilta Suomea ja yhdellä osuudella porukkapelistä voitti 71 842 euroa.



Lisäksi Suomesta löytyi tiistaina kaksi 5+0 -oikein riviä, joilla voitti 162 062 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Kuopioon ja Hämeenlinnan Laaniitynkadun R-kioskin asiakkaalle.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 2 8 9 2 4 2 1. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Millin voittorivi on 13, 17, 23, 24, 25 ja 29. Lisänumero 4. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dubai 26. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.