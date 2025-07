ENNAKKOTIEDOTE: Palkitun kirjailijan uutuus on riipaiseva romaani ystävyydestä ja eutanasiasta – Anni Kuu Nupposen Auringonkuori (Gummerus) ilmestyy 4.8.

ENNAKKOTIEDOTE: Jo yli 5 miljoonaa myynyt hyvinvointi-ilmiö rantautuu Suomeen – Mel Robbinsin Let them -teoria (Gummerus) ilmestyy 26.8. 23.6.2025 15:56:43 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalaisen podcastaaja ja motivaatiopuhuja Mel Robbinsin Let them -teoria (Gummerus) ampaisi välittömästi ilmestyttyään myyntilistojen kärkeen, ja on lyhyessä ajassa muotoutunut valtavaksi liikkeeksi sosiaalisen median alustoilla. Ilmiöksi nousseessa teoksessa Robbins opastaa omiin kokemuksiinsa ja asiantuntijatietoon nojaten, kuinka lakata tuhlaamasta aikaa ja energiaa asioihin, joita ei voi hallita. Vain kuusi kuukautta julkaisun jälkeen kirjaa on myyty jo yli 5 miljoonaa kappaletta ja sen käännösoikeudet on myyty 52 maahan.