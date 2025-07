1KOMMA5° Suomi ja Skanska saattavat päätökseen aurinkovoimalan asennuksen Assi-sairaalaan

1KOMMA5 Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on johtavia aurinkoenergian tarjoajia Suomessa. Yhtiöllä on yli kuuden vuoden kokemus alalta. Yli 5000 aurinkovoimalan ja 60 000 aurinkopaneelin asennuksen kokemuksella Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla, 1KOMMA5 Suomi on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Suomen markkinoilla.

1KOMMA5° on CleanTech-startup, joka keskittyy CO₂-neutraaliin energiaan, lämmitykseen ja liikkuvuuteen. Vuonna 2021 Hampurissa, Saksassa, perustettu yritys toimii noin 80 toimipisteessä seitsemässä eri markkinassa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa yhden luukun periaatteella älykkäitä, integroituja energiaratkaisuja, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkön varastointiratkaisuja, lämpöpumppuja ja sähköautojen latausasemia. Yrityksen ydinosaamista on energianhallintaohjelmisto Heartbeat AI, joka optimoi tällä hetkellä yli 40 000 järjestelmää ja muodostaa Euroopan suurimman virtuaalisen voimalaitoksen. Tämä järjestelmä yhdistää asiakkaat energiamarkkinoihin ja ohjaa sähkön tuotantoa ja myyntiä tuulen ja auringon mukaan. 1KOMMA5° on asentanut jo yli 300 000 hajautettua ja ohjattavaa energiajärjestelmää, mikä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 14 miljoonalla tonnilla. Tavoitteena on muuntaa yli 1,5 miljoonaa rakennusta ilmastoystävälliseen energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä, mikä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 1KOMMA5° on yksi Euroopan nopeimmin ja kannattavimmin kasvavista startupeista.