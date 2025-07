Joey Palmroosin ohjaama elokuva DELIVERY RUN saa Suomen teatteriensi-iltansa 5.11.2025

Elokuvan pääosassa nähdään britti Alexander Arnold (mm. Yesterday, The Outpost, The Last Breath) ja muissa osissa mm Jussi Lampi.

Elokuva voitti kaksi pääpalkintoa Cannesissa Marché du Film -tapahtuman Frontières Buyers Showcase -kilpailussa. Tunnustus on merkittävä saavutus Palmroosille ja ponnahduslauta elokuvan kansainväliselle menestykselle.

Syksyllä elokuva on tulossa ulos ympäri maailmaa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Suomen levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus/Juha Elomäki.

Elokuva on Joey & Dora Palmroosin tuotantoyhtiön, Arctic Renegadesin toinen kokopitkä elokuva.

Joey Palmroos: