Keski-Suomen hyvinvointialue on kiinnittää huomiota ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitukseen

Hyvinvointialue selvittänyt henkilöstömitoitusta ja omavalvontaa aluehallintovirastolle ja tehnyt kehittämistoimenpiteitä

Henkilöstömitoituksen todettiin alentuneen vain osassa yksiköitä ja näiden yksiköiden osalta on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.

– Myös asiakkaille luo turvallisuutta se, että todetaan, että nämä yksiköt on tunnistettu, haasteet tunnustettu ja niitä lähdetty muuttamaan, palvelujohtaja Päivi Junnilainen selventää.

Toimintayksikön henkilöstömitoituksen on oltava vähimmäishenkilöstömitoitusta korkeampi, jos asiakkaiden palvelutarpeet sitä edellyttävät. Tästä syystä hyvinvointialue hyödyntääkin säännönmukaisesti asiakaskohtaista RAI-arviointitietoa asiakkaiden palvelutarpeen mukaisessa työvuorojen suunnittelussa.

Hyvinvointialue havaitsi jo vuoden alussa työvuorosuunnittelussa yksikkökohtaisia eroavaisuuksia muun muassa välillisen ja välittömän työn merkitsemisessä. Siksi ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut perusti työvuorosuunnittelun kehittämiseksi työryhmän, jonka tuloksena on saatu jo sovittua työvuorosuunnittelun riittäviin resursseihin kohdistuvat periaatteet.

Hyvinvointialue on välittömän ja välillisen työn seurannan perusteella havainnut vain yksittäisissä yksiköissä hetkellisiä poikkeamia henkilöstömitoituksen riittävyydessä.

– Työvuorosuunnittelussamme lähtökohtana ovat lainsäädännön mukainen henkilöstömitoitus sekä se, että mitoituksessa otetaan huomioon asiakkaiden ja yksiköiden erityispiirteet ja -tarpeet. Lisäksi jatkamme yhteistyössä omavalvontayksikön kanssa arviointia ja kehitystyötä, miten asiakkaiden yksilöllinen palvelutarve arvioidaan ja huomioidaan työvuorosuunnittelussa, tähdentää Junnilainen.

Ikääntyneiden asumisen palveluissa seurataan kuukausittain ja työvuorolistoittain toteutunutta henkilöstömitoitusta, jonka perustana käytetään myös selkeästi asiakkaan toimintakyvyn arviointimittari RAIta. RAI antaa selkeän perustan asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksensä 9.6.2025 ja todennut asian käsittelyn päättyneeksi osaltaan

Aluehallintoviraston valvontapäätöksen mukaan kaikissa hyvinvointialueen palveluasumisen yksiköissä ei ole ollut asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaa määrää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja henkilöstön työaikaa on kohdennettu lainsäädännön vastaisesti kokonaan välittömään asiakastyöhön. Lisäksi aluehallintoviraston mukaan hyvinvointialueen omavalvontayksikkö ei ole ohjannut riittävällä tavalla palveluista vastaavia puuttumaan lainsäädännön vastaisiin toimintaohjeisiin henkilöstömitoituksen osalta.

Hyvinvointialueen omavalvontayksikkö seuraa henkilöstömitoitusta aktiivisesti, on selvittänyt mitoituspuutteiden juurisyitä ja on tukenut ja tukee palveluja löytämään toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Se on antanut ohjausta ilmoitusvelvollisuudesta ja hyvinvointialueen sisäiseen Intraan on päivitetty ohjeet henkilöstölle ja palveluista vastaaville.

Valvonta-asia tuli vireille, kun aluehallintovirasto sai marraskuussa epäkohtailmoituksen, joka kohdistui henkilöstömitoituksen muutoksiin ja aloitti sen perusteella valvonnan ikääntyneiden palveluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 18.12.2024 vanhuspalvelulain soveltamisohjeen ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitukseen. Soveltamisohjeen mukaan 1.1.2025 alkaen asiakkaan välittömään hoitoon ja huolenpitoon osallistuvan henkilöstön toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksikössä. Lisäksi henkilöstömitoitustarve tulee arvioida asiakkaiden määrän ja toimintakyvyn edellyttämän palvelun tarpeen perusteella.

Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksensä 9.6.2025 ja todennut asian käsittelyn päättyneeksi aluehallintovirastossa.