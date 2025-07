Viherseinät ja -katot ihastuttavat kesällä Mannerheimintiellä ja Herttoniemen metroasemalla

Sateenkaariratikka avaa Helsinki Pride 2025 -kulkueen 11.6.2025 09:02:26 EEST | Tiedote

Viime vuodesta asti katukuvaa on ihastuttanut sateenkaariratikka, joka pääsee tänä vuonna avaamaan Helsinki Pride -kulkueen Aleksanterinkadulla lauantaina 28.6. klo 12. Kaupunkiliikenne on toista vuotta Helsinki Priden virallinen Working with Pride -kumppani.