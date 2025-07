Kokoomuksen Partanen: SDP ei osaa esittää säästöjä tuhlaamatta niitä heti uusiin kohteisiin

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar toisti Ilta-Sanomille viime viikolla MTV:n puheenjohtajatentissä listaamansa säästökohteet, eli yritystuista ja Kela-korvauksista leikkaamisen. Samassa yhteydessä hän totesi SDP:n haluavan perua aikuiskoulutustuen ja työttömyysturvan suojaosien poiston.



Partasen mukaan Razmyarin esittämät säästöt ja menolisäykset käytännössä kumoavat toisensa.



– Säästöjen peruminen on helppoa. Uusien menokohteiden keksiminen on helppoa. Razmyar puhuu yli 300 miljoonan euron säästöjen perumisesta tilanteessa, jossa sopeutustarve ensi vaalikaudella on 5–9 miljardia euroa. Razmyar puhuu yritystukien leikkaamisesta erittelemättä kuitenkaan, mitä tukia hän tarkoittaa, Partanen sanoo.



SDP on Razmyarin mukaan valmis leikkaamaan myös Kela-korvauksista,



– Siis SDP leikkaisi niitä Kela-korvauksia, joita olemme kohdentaneet lääkärikäynteihin, joita julkinen terveydenhuolto tarjoaa vähemmän. Esimerkiksi hedelmöityshoitoihin, gynekologipalveluihin sekä fysioterapia- ja suuhygienistikäynteihin. Käsittämätön arvovalinta, kun Orpon hallituksen toimien johdosta esimerkiksi yhä useampi nainen pääsee jatkossa helpommin gynekologin vastaanotolle”, Partanen lataa.



Partanen näkee Razmyarin vastauksista, että SDP:n ensisijainen talouden sopeutuskeino on edelleen verotuksen kiristäminen.



– ”Tulosopeutus” on taas kaivettu taikasanapakista, kun oikeasti puhutaan veronkiristyksistä. Yhdessä maailman kireimmin verotetussa maassa SDP:n mielestä on yhä varaa kiristää ruuvia, ottaa vielä vähän lisää, jotta heidän ei tarvitse tehdä vaikeita päätöksiä.



Partasen mukaan hallitus tekee välttämättömiä päätöksiä julkisen talouden tervehdyttämiseksi.



– Vaikeita sopeutuspäätöksiä ja rakenteellisia uudistuksia on tehty, jotta meillä on myös tulevaisuudessa mahdollisuus tarjota suomalaisille terveydenhuoltoa, koulutusta ja turvallisuutta. Niitä ei ole tehty huvin vuoksi, vaan Suomen pitkän aikavälin parhaaksi. SDP:llä ajattelu näyttää kantavan lähinnä seuraavaan gallupiin asti, Partanen päättää.