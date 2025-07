Hakijoiden määrä räjähti – missä riittää edelleen töitä?

Tammi–kesäkuussa Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin noin 175 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 24 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja peräti 47 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Avoimia työpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

Samaan aikaan työnhakijoita on liikkeellä poikkeuksellisen paljon. Tammi–kesäkuun työpaikkailmoitukset keräsivät noin 65 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 38 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja huimat 57 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Nämä alat työllistävät eniten

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla tammi–kesäkuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoden takaiseen):

Rakennusala: 22 600 ilmoitusta (–4 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: 20 700 ilmoitusta (–43 %) Myynti- ja kaupan ala: 15 200 ilmoitusta (–22 %) Teollisuus ja teknologia: 14 100 ilmoitusta (–14 %) Julkinen sektori ja järjestöt: 13 000 ilmoitusta (–25 %) Ravintola- ja matkailuala: 11 500 ilmoitusta (–25 %) Terveydenhuolto: 7 500 ilmoitusta (–41 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: 6 600 ilmoitusta (–21 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: 6 400 ilmoitusta (–20 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: 5 800 ilmoitusta (–15 %)

Osa työpaikkailmoituksista kuuluu useaan eri kategoriaan.

Rakennusalalla ilmoitusten määrä on laskenut huomattavasti vähemmän kuin muilla paljon työllistävillä aloilla.

Myös teollisuudessa ja teknologiassa lasku on maltillisempaa kuin muilla suurimmilla aloilla.

Merkittävin pudotus on sosiaali- ja hoiva-alalla sekä terveydenhuollossa.

”Rakennusalan maltillinen lasku on myönteinen signaali masentavien lukujen joukossa. Alan ilmoitukset ovat herättäneet myös suurta kiinnostusta, sillä niiden lukukerrat kasvoivat yli 50 prosenttia viime vuodesta”, Salonen kertoo.

”Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen dramaattista laskua selittävät etenkin hyvinvointialueiden mittavat säästöt, mutta toki myös alan yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet.”

Näillä alueilla on eniten töitä tarjolla

Näillä alueilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla tammi–kesäkuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoden takaiseen):

Uusimaa: 58 600 ilmoitusta (–19 %) Pirkanmaa: 16 600 ilmoitusta (–25 %) Varsinais-Suomi: 13 800 ilmoitusta (–28 %) Pohjois-Pohjanmaa: 10 400 ilmoitusta (–23 %) Lappi: 7 700 ilmoitusta (–13 %) Keski-Suomi: 6 500 ilmoitusta ( –35 %) Pohjois-Savo: 6 500 ilmoitusta (–36 %) Pohjanmaa: 4 800 ilmoitusta (–33 %) Satakunta: 4 700 ilmoitusta (–29 %) Päijät-Häme: 4 600 ilmoitusta (–26 %)

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut ympäri Suomen.

Eniten työpaikkoja tarjoavista alueista pienin lasku oli Lapissa ja Uudellamaalla.

Suurin pudotus työpaikkkailmoitusten määrässä oli Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

”Työpaikkoja on aina eniten suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Lappi eroaa joukosta, sillä siellä on matkailun ja verrattain hyvin työllistävän rakennusalan ansiosta suhteellisen paljon työmahdollisuuksia”, Salonen kommentoi.

”Yleisesti työmarkkinoilla on tällä hetkellä runsaasti hakijoita ja huonosti töitä, mutta edelleen monien työnantajien on vaikea löytää oikeanlaisia osaajia. Kaikkiin paikkoihin ei tulvi hakemuksia, eikä iso hakijamäärä aina tarkoita, että joukossa on tarvittavaa osaamista. Työpaikan sijainti, toimiala, työtehtävä ja työnantajan maine vaikuttavat suuresti siihen, kuinka vetovoimainen työpaikka on.”

Lue lisää työmarkkinatilanteesta Duunitorin tuoreesta rekrytointitutkimuksesta.

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!