VAS Mepit: Komissio vetää mattoa riittävien päästövähennysten alta

Euroopan oikeistolainen komissio on antanut tänään pitkään lykätyn esityksen, jossa asetetaan EU:n päästövähennystavoitteet vuodelle 2040. Pariisin sopimuksen polulla pysyminen ja vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttävät jäsenmailta vuonna 2040 vähintään 90% päästövähennyksiä vuoden 1990 tasoon nähden.

Keskeisenä osana komission esitystä on ehdotus kattaa osa päästötavoitteista kansainvälisillä hiilikrediiteillä. Niiden avulla EU voisi täyttää omia ilmastotavoitteitaan rahoittamalla ilmastotoimia köyhemmissä maissa. Esimerkiksi Euroopan ilmastopaneeli on varoittanut, että krediitteihin turvautuminen hidastaa ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU:n talouden kehittymistä ja niihin sisältyy niin ihmisoikeus- kuin ympäristöriskejä.

Vasemmistoliiton mepit varoittavat ilmasto- ja ympäristöpolitiikan pohjan murenevan, jos aidot päästövähennykset korvataan vastuun ulkoistamisella kehittyviin maihin.

– Keskellä kiihtyvien ympäristö- ja luontokriisien aikaa on selvää, että emme voi turvautua helpolta tuntuviin oikoreitteihin tai kaunisteluun ilmastopolitiikassa. Kysymys on elinkelpoisen planeetan tulevaisuudesta. On tärkeää tukea päästövähennyksiä myös muualla, mutta sitä ei voi tehdä omien tavoitteiden kustannuksella tai epäluotettavilla keinoilla. Tarvitsemme johdonmukaisuutta ja vastuullisuutta, sanoo Andersson.

Viime syksynä julkaistussa Euroopan unionin kilpailukykyä käsittelevässä Draghin raportissa nostetaan oikeudenmukainen vihreä siirtymä yhtenä avaimena kilpailukyvyn parantamisessa, joka edellyttää aitoa sitoutumista muutokseen.

– Ilmastotyössä kysymys on myös autonomiasta ja kokonaisturvallisuudesta. Meillä on vahva strateginen intressi vahvistaa riippumattomuutta niin venäläisestä kuin yhdysvaltalaisesta energiasta ja teknologiasta. Myös nämä tavoitteet ovat uskottavia vain suhteessa uskottaviin keinoihin ja aitoon sitoutumiseen, sanoo Kyllönen.

– Teknologisen ja vihreän siirtymän jarruttaminen on haitallista myös talouden uudistumiselle. Kun esimerkiksi Kiina vauhdittaa omaa uudistumistaan, emme me saa heittää hukkaan mahdollisuutta vahvistaa omavaraisuutta, työllisyyttä, osaamista ja puhtaan teknologian innovaatioita, sanoo Saramo.