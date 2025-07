Faast avasi uuden ultranopean latausaseman Helsinki-Vantaan lentoasemalle – pääkaupunkiseudun ensimmäinen Faast-asema on odotettu lisäys alueen latauspalveluihin

Suomalainen sähköautojen suurteholatausketju Faast Point Oy on 27.6. avannut uuden ultranopean latausaseman Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ilmailukuja 1:ssa sijaitseva latausasema on Faastin ensimmäinen pääkaupunkiseudulla. Lentokentän Faast-asema on erityisen tärkeä etenkin alueella toimiville ammattiautoilijoille sekä saattoliikenteen asiakkalle, jotka arvostavat taattua lataustehoa ja nopeutta.