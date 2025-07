Tekova teki Q2/2025 aikana kymmenen urakkasopimusta – yhteisarvo noin 33,5 M€

Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 100 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 65 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.