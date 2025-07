Uudistetussa Linnankoskenpuistossa näkyvät stadilaisten toiveet

Elokuussa 2024 alkanut Linnankoskenpuiston peruskorjaus on valmistunut. Puiston kunnostus oli alun perin kaupunkilaisten ehdotus OmaStadi-hankkeeksi. Ehdotuksessa toivottiin lasten leikkialueen kunnostusta sekä tehokkaampaa valaistusta. Puistoon haluttiin myös lippakioski.

Kaupunkilaisten toiveiden mukaisesti kävijöitä odottavat uusittu ja laajennettu leikkipaikka, aiempaa parempi valaistus sekä kioski. Lisäksi puisto on saanut uusia perenna- ja pensasistutuksia sekä koirien wc:t, joiden avulla puiston kasvillisuuden ja valaisinpylväiden toivotaan säästyvän jätösten aiheuttamilta vaurioilta. Vessa-alueelta jätökset on myös helppo kerätä roskiin.

Nordenskiöldin aukion lippakioskille uusi elämä

Linnankoskenpuiston lippakioskiin on käytetty Nordenskiöldin aukiolta puretun kioskin osia. Lipassa on hyödynnetty vaakapalkkeina vanhan kioskin lipasta löytyneitä ratakiskoja, ja kattorakenteisiin on käytetty vanhoja metallipilareita. Lisäksi lasinen myyntiluukku on korjattu ja käytetty uudelleen.

Idea lippakioskin siirtämisestä Linnankoskenpuistoon oli Helsingin kaupunginvaltuuston aloite. Nykyinen sijainti on aiempaa turvallisempi ja mahdollistaa myös pienen terassin kioskin edessä.

Linnankoskenpuisto sijaitsee Töölössä Nordenskiöldinkadun ja Linnankoskenkadun kulmassa.