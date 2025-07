Kylmäävä tositarina seksikultin sisäpiiristä ja yhä toimivan tantrakoulun pimeistä puolista

Kun tavalliseen elämäänsä turhautunut Bea saa tilaisuuden osallistua karismaattisesta johtajastaan tunnetun spirituaalisen tantrakoulun kurssille, hän tarttuu tilaisuuteen epäröimättä. Voisiko tässä olla käänteentekevä ja kaivattu muutos? Koulun rajut metodit pakottavat oppilaat rikkomaan rajojaan, mutta kurssin suorittaneille on luvassa uusi, valaistunut elämä. Pian sisäpiiriin päässyt Bea alkaa kuitenkin havahtua tantrakoulun pimeään puoleen. Miten Bea onnistuu pyristelemään irti yhteisöstä?

Kirjassaan Beatrice Karinsdotter (s.1972) avaa motiivejaan, inhimillisiä toiveitaan ja pelkojaan niin häkellyttävän rehellisesti ja suorasanaisesti, että lukijan on helppo ymmärtää, miten syvempää merkitystä janoavasta tavallisesta ihmisestä voi tulla kultin uhri.

"Sinun ei tarvitse olla tyhmä joutuaksesi kulttiin. Kuka tahansa voi joutua narsistisen ihmisen uhriksi. Kultin rakenne perustuu niin vahvalle dynamiikalle, että on melkein mahdotonta huomata kuuluvansa siihen."

Karinsdotter on kertonut järkyttävästä kokemuksestaan avoimesti Ruotsin medialle, ja tapauksesta on tehty dokumentti Holy Fuck. Kirjassa käsiteltävä tantrakoulu The New Tantra jatkaa edelleen toimintaansa karismaattisen johtajansa johdolla.

Beatrice Karinsdotter: Eksyneiden sielujen lahko – vuoteni tantrakultin sisäpiirissä

Alkuteos Vilsna själars paradis : mina år i tantrasektens innersta krets

Sivuja 432

Suomentanut Heli Ikäheimo

Ilmestyy 3.7. Storytelin lukuaikapalvelussa, muissa lukuaikapalveluissa ja kovakantisena kirjana 3.10. Äänikirjan lukee Emilia Howells.