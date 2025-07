Sinilevähavainnot lisääntyneet – kansalaishavaintoja tullut laajalti Etelä-Savon alueelta

Kuluvalla viikolla virallisilla havainnointipaikoilla sinilevää on ilmoitettu olevan viidessä paikassa. Sinilevää on ollut hieman Pieksämäen Heiniöllä ja Juvan Murtosella. Runsaasti levää on havaittu Mikkelin Ukonvedellä ja Pitkäjärvellä sekä Mäntyharjun Pyhävedellä. Edeltävään viikkoon verrattuna sinilevämäärät ovat lisääntyneet. Kansalaishavaintoja on tehty sinilevästä ympäri Etelä-Savoa. Levää on havainnoitu suurimmaksi osaksi olevan hieman tai runsaasti, mutta Puumalan Haapaselällä jopa erittäin runsaasti.