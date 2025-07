Metsästysammunnan ABC avaa tien kohti metsästysharrastusta

Aiemmin metsästys ja samalla aseiden käyttö siirtyi sukupolvelta toiselle luonnostaan. Nuoriso koulutettiin ampuma-aseiden käyttöön ja opastettiin myös tarkkailemaan luonnonkiertoa.

Nykyisin opinnot tai työt vievät yhä useamman asumaan kaupunkiin. Haave metsästysharrastuksesta hiipuu ja jää korkeintaan kytemään taustalle. Joskus se kuitenkin roihahtaa, ja silloin tulee nopeasti eteen kysymys: kuinka päästä alkuun?

Metsästysammunnan ABC on kehitetty vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Kokeneet kouluttajat opastavat turvallisissa olosuhteissa sekä kivääri- että haulikkoammunnan alkeet.

ABC-koulutus sopii kaikille

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu henkilölle, joka on juuri suorittanut tai aikoo suorittaa metsästäjätutkinnon. Se on kuitenkin omiaan myös kokeneemmalle ampujalle, joka haluaa verestää taitojaan tai muuten vain hakea uusia vinkkejä parempiin laukauksiin. Suunta on kaikille sama: kohti turvallisia ja vastuullisia riistalaukauksia.

Koulutuksessa ei tarvitse omaa asetta, vaan paikalla on opetusta varten aseet ja patruunat. Koulutuksessa voi kuitenkin kokeilla myös omia aseita. Koulutus maksaa aikuisille 70 ja alle 18-vuotiaille 50 euroa. Mukaan tarvitset vain omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Koulutukseen osallistuneille toimitetaan metsästysampumakortti.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki metsästysammunnasta kiinnostuneet. Tavoitteena on vahvistaa turvallisuuskulttuuria ja antaa osallistujille valmiudet metsästysammunnan harjoitteluun – ja huikea mahdollisuus kokea, miten metsästys yhdistää ihmisen luontoon ja yhteisöönsä.

Metsästys on osa elämän kiertokulkua

Metsästäessä ihminen saa kokea olevansa konkreettisesti osa luontoa. Metsästys elämäntapana yhdistää yksilön luontoon ja sen kiertokulkuun sekä ihmisyhteisöihin erityisellä tavalla. Kuvaavaa on, että kaikista ihmisryhmistä juuri metsästäjät osallistuvat aktiivisimmin paikallisen ekosysteemin ja riistakannan hoitoon. Riistaa pyydetään vastuullisesti, kestävästi ja luonnon ehdoilla, saaden yksinkertaista, terveellistä ja ekologista ruokaa.

Suomen Metsästäjäliiton yli sadan vuoden kansanvalistustyön tuloksena on myös määritelty hyvät metsästystavat. Monien ohjeiden ohella niissä korostuvat turvalliset ja vastuulliset laukaukset sekä riistakantojen kestävä verotus.

Metsästys on elämäntapana merkityksellinen myös yhteiskunnalle, sillä metsästäjät estävät riistaeläinkantojen aiheuttamia haittoja, kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuksia ja sato- ja taimivahinkoja. Metsästys luo yhteisöllisyyttä ja kokoaa ihmisiä yhteisen asian äärelle. Yhdeksän kymmenestä metsästäjästä katsoo eräretkien tuovan lisää hyvinvointia elämäänsä.

Metsästysammunnan ABC -koulutus vie askeleen lähemmäksi metsästysharrastusta!

Kesän ja syksyn 2025 koulutusten pitopaikat ja päivämäärät:

Varkaus (Kangaslampi): 5.7.2025 (vielä ehdit!)

Rantasalmi: 12.7.2025

Savitaipale: 19.7.2025, 16.8.2025

Heinävesi: 20.7.2025

Orimattila: 26.7.2025, 2.8.2025, 18.8.2025, 30.8.2025, 3.9.2025

Vaasa (Mustasaari/Korsholm): 2.8.2025

Inari (Ivalo): 31.8.2025, 14.9.2025

Ilmoittautuminen Metsästäjäliiton tapahtumakalenterista: https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx