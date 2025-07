Gazan sota: Lähetysseuralta 150 000 euroa humanitaariseen apuun – toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala muistuttaa, että humanitaarisen avun tärkein tehtävä on suojella elämää

Suomen Lähetysseura myöntää jälleen katastrofirahastostaan 150 000 euroa humanitaariseen apuun Gazassa. Varat käytetään ruoka-apuun, terveydenhuoltoon, hätämajoitukseen ja psykososiaaliseen tukeen.

Avun toimittavat perille Lähetysseuran yhteistyökumppanit ACT-allianssin koordinoimassa Gazan humanitaarisessa ohjelmassa. ACT-allianssi on kirkkojen ja kirkollisten järjestöjen humanitaarisen työn, kehitysyhteistyön ja vaikuttamistyön kansainvälinen verkosto, johon Lähetysseurakin kuuluu.

Kansainväliset humanitaariset avustusjärjestöt ovat vuosikymmenten varrella kehittäneet toimintatapoja, joilla tavoitetaan erilaisten konfliktien ja kriisien yhteydessä juuri ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua eniten.

”Konfliktien osapuolilla on velvollisuus suojella siviilejä ja humanitaarista apua. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat humanitaarisen avun tärkeitä piirteitä”, muistuttaa Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.

Humanitaarisen avun periaatteiden mukaisesti apua tulee antaa juuri silloin, kun ihmiset sitä tarvitsevat ja se pitää toimittaa mahdollisimman lähelle heitä. Avunsaajien tulee olla niitä, jotka tarvitsevat eniten apua ja avun tulee vastata heidän tarpeisiinsa. Avun suunnittelu ja toteutus tulee tehdä yhdessä kriisistä kärsivien kanssa ja avustusjakeluun kohdistuvia turvallisuusuhkia tulee torjua mahdollisimman hienovaraisesti.

”Ilman näitä periaatteita ja toimintatapoja työ ei onnistu. Se on näkynyt valitettavan konkreettisesti nyt Gazassa, jossa Gaza Humanitarian Foundation (GHF) on toiminut noin kuukauden ajan. Yli 500 ihmistä on kuollut ja tuhansia loukkaantunut ruoanjakelutilanteissa. Israelin tulee palauttaa välittömästi Yhdistyneiden Kansakuntien koordinoima humanitaarinen järjestelmä Gazassa ja lopettaa elintarvikkeiden ja avustustarvikkeiden saarto”, Parhiala sanoo.

Yhdysvaltojen ja Israelin alaisuudessa toimiva GHF aloitti ruoanjakelun Gazassa toukokuun lopussa. Satoja ihmisiä – mukaan lukien lapsia – on kuollut ja loukkaantunut, kun he ovat hakeneet järjestöltä ruoka-apua. GHF jakaa ruoka-apua neljässä keskuksessa, jotka ovat päivittäin auki vain pienen hetken. Aiemmin YK:n koordinoidessa ruoka-apua Gazassa jakelukeskuksia oli noin 400.

Tilanne Gazassa on erittäin haastava ja kaoottinen. Israelin asettamista rajoituksista johtuen kansainvälisten avustusjärjestöjen toiminta on merkittävästi vaikeutunut. Ruoasta on kova pula ja vaikka Lähetysseuran yhteistyökumppanin ruoka-apu nojaa enenevästi paikalliseen maanviljelyyn, on siinäkin viivettä. Myös lääkinnällisistä tarvikkeista ja hätämajoituksen tarvikkeista on pulaa. Kaikilla toimijoilla, joiden kautta Lähetysseuran apu kanavoidaan, on Gazassa omia paikallisia kumppaneita, jotka toteuttavat työn. Ne pystyvät tällä hetkellä toimimaan ja sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin.

Suomen Lähetysseuran työ Israelissa ja Palestiinassa on jatkunut yli 100 vuotta. Työ on vuosikymmenten kuluessa pyrkinyt aina vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin, mutta sen punaisena lankana on säilynyt lapsi- ja nuorisotyö ja diakonia. Yhdessä useiden israelilaisten ja palestiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Lähetysseuran tavoitteena on vahvistaa alueella rauhan ja sovinnon edellytyksiä. Gazan sodan myötä Lähetysseura on tehnyt tavanomaisen työnsä rinnalla humanitaarista työtä, joka sisältää muun muassa lääkinnällistä apua ja psykososiaalista tukea sodan siviiliuhreille.

Lähetysseuran katastrofirahastoon voi lahjoittaa MobilePayllä numeroon 17550 tai tekstiviestillä AUTA20 (20 €) tai AUTA10 (10 €) numeroon 16155. Tarkemmat ohjeet lahjoittamiseen Lähetysseuran verkkosivuilla.