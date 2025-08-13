Oulun yliopisto

Oulun yliopisto tarjoaa tiedettä elokuvissa syksyllä 2025

13.8.2025 05:51:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

Oulun yliopisto tuo pimeneviin syysiltoihin elokuvia, joiden yhteydessä keskustellaan elokuvan teemasta tutkijan kanssa. Elokuvat näytetään elokuvateatteri Starissa Oulun Tuirassa, ja ne ovat osallistujille maksuttomia.

Tyhjä elokuvateatteri, jossa punaiset istuimet ja Dolby Atmos -järjestelmä.

Ohjelmistossa esitetään:

Tapahtumien paikkana on Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, 90500 Oulu (Tuira).

Maksuttomat liput näytöksiin ovat varattavissa Elokuvateatteri Starin verkkosivuilta kolme viikkoa ennen näytöstä. Varaaminen edellyttää kirjautumista/rekisteröitymistä elokuvateatterin lipunvarausjärjestelmään (rekisteri- ja tietosuojaseloste). Elokuvaillat tarjoaa Oulun yliopisto.

Varatut liput on lunastettava 15 min ennen näytöksen alkua.

Lisätietoa: viestinta@oulu.fi

Avainsanat

elokuvattiedekeskusteluyliopistooulun yliopistotutkimus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tyhjä elokuvateatteri, jossa punaiset istuimet ja Dolby Atmos -järjestelmä.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

