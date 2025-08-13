Oulun yliopisto tarjoaa tiedettä elokuvissa syksyllä 2025
Oulun yliopisto tuo pimeneviin syysiltoihin elokuvia, joiden yhteydessä keskustellaan elokuvan teemasta tutkijan kanssa. Elokuvat näytetään elokuvateatteri Starissa Oulun Tuirassa, ja ne ovat osallistujille maksuttomia.
Ohjelmistossa esitetään:
- Keskiviikko 3.9.2025 klo 17.30 Lumikki
- Keskiviikko 24.9.2025 klo 17.30 Valitut
- Maanantai 13.10.2025 klo 17.30 After Us the Flood (Jälkeemme vedenpaisumus; keskustelu englanniksi)
- Keskiviikko 5.11.2025 klo 17.30 Je'vida
- Torstai 27.11.2025 klo 17.30 The Forest Archipelago document (Metsien saaristo -dokumentti; keskustelu suomeksi ja englanniksi)
- Torstai 8.1.2026 klo 17.30 Lentävä kuolema
Tapahtumien paikkana on Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, 90500 Oulu (Tuira).
Maksuttomat liput näytöksiin ovat varattavissa Elokuvateatteri Starin verkkosivuilta kolme viikkoa ennen näytöstä. Varaaminen edellyttää kirjautumista/rekisteröitymistä elokuvateatterin lipunvarausjärjestelmään (rekisteri- ja tietosuojaseloste). Elokuvaillat tarjoaa Oulun yliopisto.
Varatut liput on lunastettava 15 min ennen näytöksen alkua.
Lisätietoa: viestinta@oulu.fi
Elina Mattila-Niemi
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
