Taskut liittyy pohjoismaiseen XPartners-ryhmään ja tuo uutta osaamista sen tarjontaan

– Yhdistyminen XPartnersin kanssa osoittaa, että viestinnällä ja vuorovaikutuksella on vahva paikka rakennetun ympäristön liiketoiminnassa, Taskujen toimitusjohtaja Anu Pitkänen sanoo.

Taskut tuo uniikkia asiantuntemusta XPartnersin tarjontaan

Taskut tukee asiakkaitaan strategiassa, viestinnässä ja digitaalisissa palveluissa erityisesti rakennetun ympäristön kehittämisessä sekä rakennushankkeissa, ja tuo osaamisellaan ainutlaatuista asiantuntemusta koko XPartners-konsernin tarjontaan.

Taskut on kehittänyt myös digitaalisen kiinteistömarkkinoinnin alustan Platan, joka tukee suuria kiinteistönomistajia kohteidensa markkinoinnissa ja arjen viestinnän hallinnassa.

– Taskut tuo mukanaan vahvaa osaamista strategiasta, viestinnästä ja digitaalisista ratkaisuista – osa-alueilta, joiden merkitys kasvaa jatkuvasti teknologian, kaupunkikehityksen ja sidosryhmäyhteistyön leikkauspisteessä. Näemme merkittäviä yhteistyö- ja synergiaetuja useiden konserniyhtiöidemme kanssa, sanoo XPartnersin toimitusjohtaja Sonny Mirborn.

Taskut ottaa seuraavan askeleen

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävälle Taskuille yhdistyminen on luonteva seuraava askel matkalla yhä enemmän lisäarvoa asiakkailleen tuovaksi asiantuntijajoukoksi.

XPartnersin laaja verkosto tarjoaa Taskuille erinomaisen mahdollisuuden laajentaa palvelutarjontaa sekä vahvistaa asemaaa rakennetun ympäristön viestinnän asiantuntijana.

– Osaksi XPartnersia liittyminen avaa uusia mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa palvelujamme muiden asiantuntijayritysten kanssa. Meitä yhdistää pitkäjänteinen näkemys kestävästä rakennetun ympäristön kehittämisestä, jossa yhteistyö ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa, Taskujen hankeviestintäpalveluista vastaava johtava konsultti Lotta Suistoranta sanoo.

Taskut on vuonna 1985 perustettu Helsingistä käsin toimiva asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja viestinnän, markkinoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen erityisesti rakennetun ympäristön toimijoille sekä hankkeisiin.

Taskujen asiakkaita ovat muun muassa kiinteistönomistajat, rakennusliikkeet ja julkisen sektorin toimijat.

Taskut toimii joustavalla projektinjohtomallilla, jossa yhdistyvät omat asiantuntijat sekä monipuolinen osaajaverkosto. Taskujen matala hierarkia, mutkattomuus ja tutut ihmiset säilyvät jatkossakin.

---

XPartners on pohjoismainen rakennetussa ympäristössä toimiva konsulttiyritysryhmä. Konserni yhdistää yli 1 600 asiantuntijaa, jotka auttavat asiakkaitaan infra-, rakennus-, energia- ja ympäristöaloilla. Ryhmään kuuluu noin 50 yrittäjävetoista yhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, sekä niitä tukeva yhteinen alusta yhteistyölle ja kasvulle. XPartnersin vuotuinen liikevaihto on 3,3 miljardia Ruotsin kruunua. Se on pääosin työntekijöiden omistama tukenaan pääomasijoitusyhtiö Axcel. www.xpartners.se/en