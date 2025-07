Lounais-Suomessa ajankohtaan nähden vähän sinilevää (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne Lounais-Suomen vesialueilla on kehittynyt tänä kesänä hitaasti. Vähäisiä havaintoja sinilevästä on kuluvalla viikolla tehty neljällä vakioseurantapaikalla. Näistä sisävesissä ovat Rymättylän Kirkkojärvi, Pyhäjärven Kauttua ja Siikaisjärvi. Toistaiseksi Lounais-Suomen merialueella sinilevää on havaittu vähäisesti ainoastaan Mannerveden Iso Marjakarilla. Sinilevähavainnot ovat paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Veden uintikelpoisuus kannattaa aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.

Ajankohtaan nähden sinilevää on tavattu keskimääräistä vähemmän, mikä on paljolti seurausta alkukesän viileistä ja tuulisista säistä. Lämmin ja tyyni sää edesauttaa sinilevien runsastumista. Sää jatkuu kuitenkin epävakaisena, tuulisena ja sateisena, mikä hillitsee yhtenäisten levälauttojen muodostumista.

Sinilevätilanne voi kelien lämmetessä muuttua nopeastikin. Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ylitarkastaja Heli Perttula p. 0295 022 925