Siluettitaiteilija Sirkka Lekman palaa Linnanmäelle – yli 50 000 leikattua muotokuvaa saa jatkoa

Sirkka Lekmanin siluettitarina Linnanmäellä alkoi jo vuonna 1955, kun hän saapui huvipuistoon vain 10-vuotiaana auttamaan isäänsä, siluettitaiteilija Eero Mannista. Myöhemmin Sirkka toimi itse Linnanmäen siluettitaiteilijana 30 kesän ajan 1988–2017. Vuosien aikana taiteilija ehti leikata arviolta yli 50 000 siluettikuvaa.



– Minähän oikein leijailen ilosta! Vaikka lähdin Linnanmäeltä, Linnanmäki ei koskaan ole lähtenyt minusta. Iloitsen, kun saan olla osa Linnanmäen nostalgiaa. On iso asia päästä takaisin leikkaamaan – ja tekemään asiakkaille jopa yli sukupolven kuvia, Lekman hymyilee.



Paluun innoittajana toimi Linnanmäen 75-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään huvipuiston Klassikot-teemalla.



– Viime syksynä vanhat Linnanmäki-kollegani kertoivat, että juhlakauden teemana on nostalgia. He riemastuivat, että “mikäs olisi sen nostalgisempaa kuin sinä, Sirkka”! Aloin sen jälkeen kokeilla, miten siluetit vielä lähtisivät ja harjoittelin leikkaamista uudelleen mummojen tapaamisryhmässä.



Siluettiateljee on osa Linnanmäen juhlavuoden ohjelmaa, joka tuo puistoon tuttuja ja rakastettuja elementtejä eri vuosikymmeniltä – lastenohjelmista rannekkeisiin ja nyt myös Sirkka Lekmanin taiteeseen.



– On hienoa saada Sirkka takaisin Linnanmäelle juuri nyt, kun juhlistamme puiston riemuntäyteistä historiaa. Hänen taiteensa on osa monen kävijän kesämuistoja – ja nyt syntyy taas uusia, Linnanmäen viestintäpäällikkö Jessi Vidberg iloitsee.



Siluettiateljee sijaitsee Linnanmäen Herkkulinna-ravintolarakennuksen edessä 7.–20.7. ja on avoinna päivittäin klo 14–19.