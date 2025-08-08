Sepelkyyhky noussut metsästäjien ykkössuosikiksi – jahti alkaa 10. elokuuta
Sepelkyyhkyn metsästyskausi käynnistyy sunnuntaina 10. elokuuta. Sepelkyyhkystä on tullut Suomen metsästäjien yleisin saalislaji.
Kyyhkysaaliit alkoivat nousta 2000-luvun alussa. Ennen sitä saaliit olivat noin 100 000–150 000 lintua vuodessa. 2010-luvun jälkeen saalistaso on tasaantunut noin 250 000 lintuun vuodessa. Huippuvuonna 2020 saaliiksi saatiin yli 300 000 lintua. Suurimmat kyyhkysaaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa, missä linnut viihtyvät erityisesti peltojen reuna-alueilla ja metsiköissä. Sepelkyyhky on sopeutunut hyvin muuttuneeseen viljely- ja kulttuurimaisemaan, ja se on nykyään tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.
– Sepelkyyhkyn runsaat kannat ja suhteellisen vaivattomat metsästysjärjestelyt ovat tehneet siitä metsästäjien suosikin. Kyyhkymetsästys ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa. Riittää kun on peltojen laidat ja metsäsaarekkeet käytettävissä, kertoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta.
Kyyhkyjahtikausi on lyhyt ja intensiivinen, suurimmat saaliit saadaan yleensä heti aloituspäivinä ja kauden alussa, Hermansson sanoo.
Kohdenna metsästys parveutuviin lintuihin
Sepelkyyhky voi pesiä useamman kerran kesässä, ja osa linnuista voi vielä pesiä metsästyskauden alkaessa. Metsästyksen eettisyyden varmistamiseksi ja pesinnän häiritsemisen välttämiseksi saalis kannattaa kohdentaa parviin, jotka koostuvat pääasiassa poikasista ja pesinnän jo päättäneistä linnuista.
Tunnista lajit oikein – uuttukyyhky on rauhoitettu
Sepelkyyhkyparvissa voi esiintyä myös harvinaisempaa, rauhoitettua uuttukyyhkyä. Uuttukyyhky on sepelkyyhkyä pienempi ja siltä puuttuvat siivistä tunnusomaiset valkoiset laikut. Lisäksi sen lentotyyli on erilainen. Metsästäjien onkin tärkeää varmistaa saaliin lajitunnistus ennen laukaisua.
Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Tuntomerkit: Suurin kyyhkylajeistamme. Perusväri siniharmaa. Siiven päällä valkea poikkijuova. Kaulassa valkoinen sivulaikku, joka puuttuu nuorelta. Pyrstönkärjessä leveä musta vyö. Lähtee lentoon siipiään läiskäyttäen.
Näyttää lentäessään pitempikaulaiselta ja pyrstöiseltä kuin uuttukyyhky. Kujerrus kauas kuuluva kumea monitavuinen huhuilu.
Esiintyminen: Viljelysten lähellä. Runsain maan eteläpuoliskossa, mutta levittäytynyt Lappiin asti.
Lisääntyminen: Munii huhti-toukokuussa 2 valkeata munaa risuista tehtyyn hataraan pesään. Pesä yleensä kuusikossa. Tuottaa yleisesti toisen poikueen.
Ravinto: Jyvät, herneet, siemenet, silmut, lehdet, marjat ja eläinravinto.
Muutto: Kevätmuutto tapahtuu maalis-huhtikuussa ja syysmuutto syys-lokakuussa. Esiintyy syksyllä isoina parvina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti KervinenRiistapäällikkö, Pohjois-SavoPuh:029 431 2234matti.kervinen@riista.fi
Liitteet
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus
Ringduvan har blivit jägarnas favorit – jakten börjar den 10 augusti8.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Säsongen för jakt på ringduva inleds söndagen den 10 augusti. Ringduvan har blivit den vanligaste bytesarten bland finländska jägare.
Bytet vid kvotjakt på säl under jaktperioden 2024–2025 och kvoter för jaktperioden 2025–20267.8.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Kvoten för det påbörjade jaktåret tillåter fångst av högst 425 östersjövikare och 1 050 gråsälar. Under jaktperioden som avslutades i juli fälldes 402 gråsälar och 405 östersjövikare.
Hylkeiden kiintiöpyynnin saalis 2024–2025 ja kiintiöt metsästyskaudelle 2025–20267.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Alkaneen metsästysvuoden kiintiöillä sallitaan enintään 425 itämerennorpan ja 1 050 harmaahylkeen eli hallin metsästys. Heinäkuussa päättyneellä metsästyskaudella halleja saatiin saaliiksi 402 kpl ja itämerennorppia 405 kpl.
Åkerjakt på grågås och kanadagås inleds i augusti – målet är att förebygga skador på odlingar7.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Jakten på grågås och kanadagås inleds på åkrar söndagen den 10 augusti. Syftet med den tidigarelagda åkerjakten är att minska de odlingsskador som gåsflockar orsakar och samtidigt utnyttja viltresurser på ett hållbart sätt.
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa elokuussa – tavoitteena viljelyvahinkojen ehkäisy7.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilla sunnuntaina 10. elokuuta. Aikaistetulla peltometsästyksellä pyritään vähentämään hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja ja hyödyntämään samalla kestävästi hyödynnettävää riistavaraa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme