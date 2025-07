Älykäs koti on 2020-luvun standardi: Schneider Electricin Wiser-ratkaisut mukana Oulun Asuntomessuilla

Oulun Asuntomessuilla nähdään tänä vuonna paljon älykkäitä koteja, joissa älyratkaisut eivät näy päälle.

Wiser-älykodit ja älyvalmiit Wiser Ready -kodit mahdollistavat asukkaalle joustoa kodin toimintojen ohjaamiseen. Rakennusalan ammattilaisille ne tuovat helppoutta uusien kohteiden toteutukseen.

Schneider Electricin Wiser-älykotituoteperhe laajenee syksyllä 2025.

Oulun Asuntomessuilla 18.7.–17.8.2025 nähdään upeiden kohteiden ja sisustusratkaisujen lisäksi koteja, jotka on suunniteltu myös talotekniikan osalta käyttäjiensä tarpeisiin. Loviisan 2023 asuntomessujen jälkeen lehtien palstoilla on nähty taajaan kertomuksia uudisrakentamisen haasteista. Tämän vuoden messut osoittavat alan ammattilaisten sopeutuneen tilanteeseen. Siitä osoituksena messuilla nähdään ennätysmäärä Wiser-älykoteja ja Wiser Ready -älykotivalmiudella varustettuja kohteita.

Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisut perustuvat suosittuihin Exxact-sähkökalusteisiin. Kalusteet toimivat ja ne asennetaan täysin samaan tapaan kuin perinteiset valonsäätimet, kytkimet, pistorasiat tai esimerkiksi termostaatit. Niihin voidaan yhdistää tarpeen mukaan keskusyksikkö ja erilaisia antureita.

Wiser ei vaadi muutoksia sähkökeskuksiin tai erillisiä kaapelointeja älylle, ja kaikki järjestelmän Exxact-kalusteet toimivat perinteiseen tapaan ilman älyäkin. Näin järjestelmä on turvallinen ratkaisu myös asunnon ostajalle ja myyjälle asuntokauppojen yhteydessä.

– Suomessa ollaan älykotirakentamisessa Pohjoismaiden edelläkävijöitä. Yhdessä asuntotuotannon toimijoiden kanssa viime vuosina kehitetty Wiser Ready -älykotivalmius on saanut vahvan tuen. Langattomuuden ja skaalautuvuuden sekä sähkökalusteiden yhdistettävyyden ansiosta se mahdollistaa älykotivalmiiden asuntojen rakentamisen ketterästi pientalorakentajille ja suurella skaalalla rakennusliikkeille, kertoo kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa Schneider Electriciltä.

Älykotikohteita Oulun Asuntomessuilla

Älykotijärjestelmän ketteryys palvelee myös sähköalan ammattilaisia. Messujen kohteeseen 16 Kontio Vehmas (Kontiotuote Oyj) lisättiin Wiser Ready -älykotivalmius sähköasennusvaiheessa.

– Älykotijärjestelmän asentaminen kotiin, jota ei ole vielä myyty loppuasiakkaalle, on ollut aiemmin ongelmallista. Pahimmassa tapauksessa älykkäitä ratkaisuja on tarpeettomasti lisätty, mikä ei ole välttämättä herättänyt loppuasiakkaan kiinnostusta ostopäätöstä tehdessä. Wiser Ready -älykoti mahdollistaa joustavan tavan tehdä älykoteja. Näin asiakkaalle jää vapaus valita, miten ja milloin haluaa ottaa älyn käyttöön. Asentajan näkökulmasta älykkään sähkökalusteen asentaminen on aivan yhtä helppoa kuin tavallistenkin sähkökalusteiden asentaminen, summaa OKT Talotekniikka Oy:n Timo Varila.

Kohteissa 8–10 Hietasaaren Lyhdyn kolme huvilaa on toteutettu Wiser-älykotiratkaisulla asukkaiden toiveesta. Hietasaaren Lyhdyn sähköistä vastanneen Matin Sähköpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Matti Mourujärvi kertoo yrityksen toimineen kohta kymmenen vuotta ja lähteneen alusta asti rohkeasti kokeilemaan erilaisia älyjärjestelmiä.

– Osa on ollut toimivia, osa ei niinkään, mutta Wiseria olemme pystyneet suosittelemaan asiakkaillemme. Mielestäni älykoti pitää tehdä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Osa haluaa automatisoida esimerkiksi vain ulkovalaistuksen, toiset puolestaan seurata ja ohjata sähkönkulutustaan ja osa haluaa saada kaiken mahdollisen älyn piiriin. Wiser on siitä hyvä järjestelmä, että asennuksen ja käyttöönoton jälkeen asiakas voi itse tehdä haluamansa automaatiot ja muokata niitä milloin haluaa ilman sähköasentajan apua.

Älykoti kuntoon Schneider Electricin ratkaisuilla

Schneider Electricin Hallamaa on todistanut älykotien yleistymistä aitiopaikalta.

– Älykoti on muuttunut muutamassa vuodessa perinteisten sähkökalusteiden päälle liimatuista kuluttajaratkaisuista integroiduksi osaksi asuntorakentamista. Asuntomessukohteet rakennetaan yleensä aina aikansa huipputekniikalla ja huippuammattilaisten toimesta, vaikka se usein jääkin huomiotta.

Hallamaa muistuttaa, että laajamittaiseen muutokseen on jo olemassa työkaluja.

– Sähkökalusteiden kehitys on ollut melko verkkaista niiden olemassaolon aikana, joten älykkäät Wiser Exxact -sähkökalusteet yhdessä Wiser Ready -älykotivalmiuden kanssa todella muuttavat alaa. Tulevissa tuotejulkistuksissa tuomme lisää vahvaa Schneider Electricin osaamista kiinteistöjen energianhallinnasta koteihin.

Schneider Electricin suosittu Sähkönsäästötalkoot-kampanja tuo mukanaan syksyllä 2025 paljon uusia Wiser-tuotteita ja älyominaisuuksia. Markkinoille tuodaan muun muassa laitteita vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaamiseen ja sähköautojen lataukseen.

