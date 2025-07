Gofore ostaa Huldin - yhdessä merkittävä asema älykkään teollisuuden ja turvallisuuden toimialoilla

Ihmiskeskeisellä ohjelmisto- ja tuotesuunnittelulla tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kestävät huomiseen ja sen yli. Panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Työpöydällämme on kaikkea aina älykkäistä satelliiteista sähkökäyttöisiin työkoneisiin ja kansalliseen turvallisuuteen asti. Missiomme on tehdä maailmasta älykkäämpi ratkaisemalla yhteiskunnan haasteet teknologialla ja suunnittelulla – inhimillisesti ja rohkeasti.

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 18 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.