Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa elokuussa – tavoitteena viljelyvahinkojen ehkäisy
Merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilla sunnuntaina 10. elokuuta. Aikaistetulla peltometsästyksellä pyritään vähentämään hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja ja hyödyntämään samalla kestävästi hyödynnettävää riistavaraa.
– Hanhien peltometsästyksellä pyritään kohdistamaan metsästyspaine sinne, missä linnut aiheuttavat vahinkoja, kuten sadonkorjuuta odottaville viljelymaille. Tavoitteena ei ole hanhikannan heikentäminen, vaan elinvoimaisen kannan hallittu ohjaaminen pois herkiltä alueilta, sanoo Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta.
Merihanhen metsästysaika ja säännökset
Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8. kello 12 asti on sallittu rannikkoalueen pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai kotieläinten rehuksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä. Myös ravintohoukuttimen käyttö on kielletty.
Merihanhisaaliista on tehtävä ilmoitus Oma riista -palvelussa tai lomakkeella Suomen riistakeskukselle. Lisäksi merihanhien metsästyksessä on voimassa metsästäjäkohtainen kiintiö: enintään kaksi merihanhea vuorokaudessa. Nämä säännökset ovat voimassa koko metsästyskauden ajan 31.12. asti.
Merihanhen kanta on vahva rannikolla, mutta laji on vasta leviämässä sisämaahan, missä se on rauhoitettu. Rajoitetulla metsästyksellä tasapainotellaan kannan leviämisen tukemisen ja maatalousvahinkojen ehkäisyn välillä.
Kanadanhanhea voi metsästää koko maassa satoa tuottavilta pelloilta
Kanadanhanhen peltometsästys on sallittu 10.–20.8. klo 12 asti koko Suomessa samoilla edellytyksillä kuin merihanhella: metsästys sallitaan ainoastaan satoa tuottavilla viljelyksillä, ja tukikelpoiset riistalaitumet sekä pienialaiset riistapellot ovat poissuljettuja.
Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä.
Vesialueilla metsästys alkaa 20. elokuuta
Sekä meri- että kanadanhanhen metsästys vesialueilla alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20.8. klo 12.
Metsästäjien on tärkeää ylläpitää hanhilajien tunnistustaitojaan, sillä saalislajien joukossa voi liikkua myös rauhoitettuja hanhilajeja. Metsästäjän tulee aina olla varma ampumastaan lajista.
Metsästysajat ja metsästyskieltoalueet (riista.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko SvensbergErikoissuunnittelijaPuh:029 431 2108marko.svensberg@riista.fi
Liitteet
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus
Bytet vid kvotjakt på säl under jaktperioden 2024–2025 och kvoter för jaktperioden 2025–20267.8.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Kvoten för det påbörjade jaktåret tillåter fångst av högst 425 östersjövikare och 1 050 gråsälar. Under jaktperioden som avslutades i juli fälldes 402 gråsälar och 405 östersjövikare.
Hylkeiden kiintiöpyynnin saalis 2024–2025 ja kiintiöt metsästyskaudelle 2025–20267.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Alkaneen metsästysvuoden kiintiöillä sallitaan enintään 425 itämerennorpan ja 1 050 harmaahylkeen eli hallin metsästys. Heinäkuussa päättyneellä metsästyskaudella halleja saatiin saaliiksi 402 kpl ja itämerennorppia 405 kpl.
Åkerjakt på grågås och kanadagås inleds i augusti – målet är att förebygga skador på odlingar7.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Jakten på grågås och kanadagås inleds på åkrar söndagen den 10 augusti. Syftet med den tidigarelagda åkerjakten är att minska de odlingsskador som gåsflockar orsakar och samtidigt utnyttja viltresurser på ett hållbart sätt.
Inga björndispenser till mellersta förvaltningsområdet15.7.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Dispenser för björn beviljades inte för det mellersta förvaltningsområdet. Finlands viltcentral avslog alla ansökningar som inkommit från området, eftersom förutsättningarna för beviljande av dispenser inte uppfylldes. Sju ansökningar om dispens lämnades in från området.
Ei karhulupia keskiselle kannanhoitoalueelle15.7.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Karhun poikkeuslupia ei myönnetty keskiselle kannanhoitoalueelle. Suomen riistakeskus hylkäsi kaikki alueelta saapuneet hakemukset, sillä edellytykset lupien myöntämiselle eivät täyttyneet. Alueelta saatiin seitsemän poikkeuslupahakemusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme