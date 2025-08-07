Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa elokuussa – tavoitteena viljelyvahinkojen ehkäisy

– Hanhien peltometsästyksellä pyritään kohdistamaan metsästyspaine sinne, missä linnut aiheuttavat vahinkoja, kuten sadonkorjuuta odottaville viljelymaille. Tavoitteena ei ole hanhikannan heikentäminen, vaan elinvoimaisen kannan hallittu ohjaaminen pois herkiltä alueilta, sanoo Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta.

Merihanhen metsästysaika ja säännökset

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8. kello 12 asti on sallittu rannikkoalueen pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai kotieläinten rehuksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä. Myös ravintohoukuttimen käyttö on kielletty.

Merihanhisaaliista on tehtävä ilmoitus Oma riista -palvelussa tai lomakkeella Suomen riistakeskukselle. Lisäksi merihanhien metsästyksessä on voimassa metsästäjäkohtainen kiintiö: enintään kaksi merihanhea vuorokaudessa. Nämä säännökset ovat voimassa koko metsästyskauden ajan 31.12. asti.

Merihanhen kanta on vahva rannikolla, mutta laji on vasta leviämässä sisämaahan, missä se on rauhoitettu. Rajoitetulla metsästyksellä tasapainotellaan kannan leviämisen tukemisen ja maatalousvahinkojen ehkäisyn välillä.

Kanadanhanhea voi metsästää koko maassa satoa tuottavilta pelloilta

Kanadanhanhen peltometsästys on sallittu 10.–20.8. klo 12 asti koko Suomessa samoilla edellytyksillä kuin merihanhella: metsästys sallitaan ainoastaan satoa tuottavilla viljelyksillä, ja tukikelpoiset riistalaitumet sekä pienialaiset riistapellot ovat poissuljettuja.

Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä.

Vesialueilla metsästys alkaa 20. elokuuta

Sekä meri- että kanadanhanhen metsästys vesialueilla alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20.8. klo 12.

Metsästäjien on tärkeää ylläpitää hanhilajien tunnistustaitojaan, sillä saalislajien joukossa voi liikkua myös rauhoitettuja hanhilajeja. Metsästäjän tulee aina olla varma ampumastaan lajista.

Metsästysajat ja metsästyskieltoalueet (riista.fi)

Lajintuntemusmateriaalia (riistainfo.fi)