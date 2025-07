Schneider Electricin ELKO One -sähkökalusteet luovat viime silauksen Oulun Asuntomessujen minitaloon

Oulun Hartaanselänrannan messualueelle nousseen Villa Aurinkotuulen tontti on Asuntomessujen pienin, vain 209 neliötä.

– Tontin koko aiheutti alussa tietysti pohdintaa, mutta otimme haasteen vastaan. Päädyimme siihen, että otimme käyttöalaksi kaiken tontin suoman pinta-alan, kertoo Juha Paldanius talon suunnitelleesta Arkkitehtuuritoimisto ARKDESIGNista.

Villa Aurinkotuulesta tuli muodoltaan ja arkkitehtuuriltaan hyvin uniikki, huvilamainen pientalo. Se on osittain kaksikerroksinen, ja kerrosalaa on yhteensä 50 + 20 neliötä. Alakertaan sijoittuu olohuone ja keittiöalue, ja yläkerrassa on makuuhuone sekä työtila, jota voi käyttää myös vierashuoneena.

Tilaa ja luonnonvaloa on hyödynnetty optimaalisesti, joten vaikka talo on pieni, sen käyttöarvo on korkea. Suuret lasipinnat lisäävät tilan tuntua ja maksimoivat luonnonvalon sekä sisä- että ulkotiloissa kaikkina vuodenaikoina. Alakerran liukuovet avautuvat terassille, joka sään salliessa tuplaa asuintilan. Terassi on osittain katettu ja siinä on helppohoitoinen ja kestävä komposiittilattia.

– Terassilla on hyvin tilaa sohvaryhmille, ja sinne on sijoitettu kesägrilli ja poreamme. Terassi sopii erinomaisesti yhteisille illanvietoille vaikkapa elokuun leutoina kesäiltoina – yhteisöllisyyshän on yksi Asuntomessujen teemoista, Paldanius muistuttaa.

Perinteistä, paikallista puurakentamista modernilla otteella

Villa Aurinkotuuli on rakennettu paikan päällä lähialueilta saatavilla kotimaisilla materiaaleilla ja paikallisten ammattilaisten voimin.

– Meillä oli taitavat timpurit ja tekijät töissä, ja ammattilaisten käden jälki näkyy varsinkin detaljeissa. Käytimme esimerkiksi sisätiloissa vaneria ja paneeleita ilman listoituksia, ja se vaatii tekijöiltä todella tarkkaa silmää ja osaavaa kättä, Paldanius kehuu.

Taloon haettiin perinteitä kunnioittaen vaikutteita alueen historiasta ja merellisyydestä. Samalla haluttiin esitellä ajatuksia asumisen ja rakentamisen tulevaisuudesta.

– Oulujoen jokisuistossa sijaitseva Hietasaari, jossa messujen uudiskohteet sijaitsevat, on entinen huvila-alue. Meri on siellä vahvasti läsnä, ja Villa Aurinkotuulesta onkin joku jo löytänyt laivan piirteitä, vinoja linjoja ja merenkäyntiä.

Harmoniselle sisustukselle viimeinen silaus ELKO One -kalusteilla

Modernin talon tyyliin täydellisesti sopivat sähkörasiat ja -kalusteet ovat Schneider Electricin uutta ELKO One -sarjaa, jotka tukevat Villa Aurinkotuulen ainutlaatuista arkkitehtuuria ja harmonista sisustusta. Valinnan syyt olivat Paldaniuksen mukaan selkeän esteettiset.

– Taloon oli jo asennettu toisen merkin rasioita, mutta ne osoittautuivat aivan liian vanhanaikaisiksi Villa Aurinkotuuleen. Kun tietoomme tulivat ELKO One -sähkörasiat ja -kalusteet, vaihdoimme niihin – ja ne ovat täydelliset.

ELKO One -kalusteet löytyivät Outomatic Oy:n verkkokaupan Sähkötarvike.comin kautta.

– Meillä oli juuri ollut keskustelua Onnisen myyjän kanssa ELKO One -sarjasta, ja olin vaikuttunut tuotteiden tyylikkäästä muotoilusta ja hinta-laatusuhteesta. Myös ympäristöasiat on sarjassa otettu huomioon. Ehdotin ELKO Onea asiakkaalle, ja hänen mielestään se vaikutti hyvältä vaihtoehdolta, kertoo Outomaticin toimitusjohtaja Tomi Koivisto.

Koivisto otti yhteyttä Schneider Electriciin ja ehdotti yhteistyötä ELKO One -kalusteiden toimittamisesta asuntomessukohteeseen.

– Onneksi Schneider Electric lähti mukaan projektiin, ja saimme mahtavan tilaisuuden käyttää ELKO Onen kaltaisia uutuustuotteita, Juha Paldanius kiittää.

Tyylikäs ja ajaton ELKO One -sähköasennussarja sopii erityisesti uudisrakentamiseen ja hintatietoiselle rakentajalle. Sarja on kehitetty yhteistyössä pohjoismaisten sähköasentajien kanssa, ja siihen kuuluu yhteensä 125 asennuskalusteiden olennaisinta tuotetta sekä mustana että valkoisena. Läpivärjätyt sähkökalusteet ovat miellyttävän mattapintaisia ja kehyksien muotoilu on ohut ja siro. Esteettisten osien valmistuksessa on käytetty muoviseosta, jossa on kierrätettyä muovia.

Energiaa auringosta ja tuulesta

Villa Aurinkotuuli nojaa energiankäytön suhteen päästöttömään sähköenergiaan, jolla talo myös lämmitetään. Sähköverkosta saatavaa energiaa tukevat aurinko- ja tuulienergia sekä varaavat akustot. Talon katolla on noin 26 neliötä aurinkopaneeleita, ja koeluontoisesti taloon on asennettu myös tuuliturbiini.

Tuuliturbiinien lisäksi taloon asennettiin toinenkin mielenkiintoinen uutuus: perinteinen sauna korvattiin nykyaikaisella höyrysuihkulla. Syynä valintaan oli tilankäytön optimointi.

– Aurinkopaneelit näyttävät tuottavan hyvin sähköä, sillä niiden kaltevuus ja suuntaukset ovat kohdallaan. Tuuliturbiinin toimivuus on vielä hieman hakusessa, mutta kytkennät ovat olemassa. Messualue on hyvin tuulinen, joten taloon saadaan energiaa tulevaisuudessa toivottavasti myös tuulesta, Paldanius kertoo.

Lisätietoja:

Eetu Mäkelä, tuoteryhmäpäällikkö, Schneider Electric, eetu.makela@se.com