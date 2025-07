Uudellemaalle viime vuotta enemmän hirven pyyntilupia

Suomen riistakeskus Uusimaa on myöntänyt ensi syksyn metsästyskaudelle 1515 hirven ja 9716 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvenpyyntilupien määrä on hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin myönnettiin 1415 hirven pyyntilupaa. Valkohäntäpeuralupien määrä laski noin 15 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 489 kappaletta eli noin 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudenmaan viidestä hirvitalousalueesta kahdella ollaan Uudenmaan alueellisen riistaneuvoston keväällä 2024 asettamassa hirvitiheystavoitteessa. Kolmella hirvitalousalueella kanta on tavoitetta tiheämpi. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 4150 hirveä.

Tavoitteet valkohäntäpeuran osalta vaihtelevat

Valkohäntäpeuran kannanhoidolle asetettiin keväällä 2024 hirvitalousalueittaiset tiheystavoitteet. Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Uusimaa 2 hirvitalousalueella sekä keskisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Uusimaa 4 alueella tavoitellaan kannan pienentämistä. Läntisen Uudenmaan sisämaa-alueilla sijaitsevalla Uusimaa 1 hirvitalousalueella sekä Uusimaa 3 hirvitalousalueella, joka sijaitsee Itä-Uudenmaan rannikkoseudulla, valkohäntäpeurakanta on tavoitehaarukan keskellä. Myös itäisen Uudenmaan sisämaa-alueilla Uusimaa-Etelä-Häme hirvitalousalueella valkohäntäpeurakanta on tavoitehaarukassa. Uudenmaan peurakanta painottuu vahvasti läntiselle Uudellemaalle, jonne myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudellamaalla peurakanta on paikoin harva.