Törkeä rikosepäily kansainvälisessä alkoholin nettikaupassa – veroja maksamatta Suomelle jopa 40 miljoonaa euroa

Tutkitussa tapauksessa kauppaa on käyty pääosin yrityksen verkkokaupassa ja alkoholituotteet on toimitettu ostajina olleiden suomalaisten yksityishenkilöiden ilmoittamiin osoitteisiin Suomessa.

– Myynnistä merkittävä osuus on suuntautunut Suomeen mutta myyntiä on ollut myös muihin Pohjoismaihin ja Saksaan. Esitutkinta käynnistettiin tullivalvonnan havaintojen perusteella, jonka jälkeen aloitettiin yhteistyö Verohallinnon kanssa, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja Juha Havumäki.

Tulli on selvittänyt useita tapauksia, joissa alkoholia on tilattu ulkomailta ilman että niistä on maksettu veroja. Alkoholin säädöstenvastaisella ostamisella ulkomailta on merkittävä negatiivinen vaikutus Suomen verotuottoon.

Verot laiminlyömällä saatu huomattava rikoshyöty ja kilpailuetu

Tutkinnassa on tehty tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä Verohallinnon ja Saksan viranomaisten kanssa. Saksassa asiaa ei ole tutkittu rikoksena. Esitutkinnan perusteella saksalainen yritys on välttänyt toiminnallaan Suomeen maksettavia valmisteveroja ja arvonlisäveroja yhteensä lähes 40 miljoonan euron arvosta.

– Toimija on saanut erittäin huomattavan rikoshyödyn ja merkittävän kilpailuedun samoilla markkinoilla laillisesti toimiviin toimijoihin nähden, Havumäki toteaa.

Rikoksista epäiltyinä ovat kaksi saksalaista miestä ja yksi syntyperältään suomalainen nainen. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä veropetoksena ja törkeänä alkoholirikoksena. Esitutkinta on loppuvaiheessa, jonka jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.