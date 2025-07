Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä laskenut – yhä useampi jää tutkinnon suorittamisen jälkeen Suomeen

Työperusteisia oleskelulupia on jätetty tänä vuonna kesäkuun 2025 loppuun mennessä 15 491, mikä on noin 25 % vähemmän kuin vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla. Yksi työntekijän oleskelulupien hakemusmääriin vaikuttanut muutos on helmikuussa 2025 voimaan tullut kausityölain muutos. Vuonna 2024 työntekijän oleskelulupaa luonnonmarjanpoimintaan hakeneet asiakkaat ovat tänä vuonna hakeneet lähinnä kausityöviisumia.

Päätöksiä työperusteisiin oleskelulupahakemuksiin on tänä vuonna tehty 13 619, joista 82 % myönteisiä ja 15 % kielteisiä. Kielteisten osuus päätösmäärissä on kasvanut. Tammi-kesäkuussa 2025 noin 23 % ensimmäisistä työperusteisista hakemuksista on tehty kielteinen päätös. Viime vuonna vastaava luku oli 19 %.

– Suomen hitaasti elpyvä talous, korkea työttömyys sekä epävakaasta maailmantilanteesta johtuvat yritysten epävarmuudet vaikuttavat merkittävästi työperäisen maahanmuuton kehitykseen. Tällä hetkellä Suomessa on paljon työnhakijoita ja työvoimaa on moniin tehtäviin hyvin saatavilla. Tämä näkyy myös työntekijän oleskeluluvan päätöksissä, sillä noin 14 prosenttia kielteisistä päätöksistä on tehty työvoiman saatavuusharkinnan perusteella, kehitysjohtaja Johannes Hirvelä kertoo.

Lakimuutokset vaikuttaneet kielteisten päätösten määriin ja käsittelyaikoihin

Tänä ja viime vuonna voimaantulleet lakimuutokset sekä maahanmuuton kiristykset ovat osaltaan vaikuttaneet lupien käsittelyaikoihin ja kielteisten päätösten määrän kasvuun.

– Yhä useampi hakemuksista edellyttää aiempaa seikkaperäisempää tutkintaa ja lopulta entistä useammalle on tehty kielteinen päätös. Tämä puolestaan näkyy pidempinä keskimääräisinä käsittelyaikoina, sillä kielteisiin päätöksiin liittyy usein vaativaa kokonaisharkintaa ja erilaisia selvittelyitä, Hirvelä kertoo.

Kaikkien työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika on ollut vuonna 2025 keskimäärin 61 vuorokautta. Myönteiset päätökset on tehty keskimäärin 40 vuorokaudessa. Työntekijän oleskeluluvissa (TTOL) myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 57 vuorokautta vuonna 2025.

Käsittelyaikoihin on vaikuttanut lakimuutosten lisäksi myös työntekijän oleskelulupien käsittelyn toimivallan siirto TE-toimistoista Maahanmuuttovirastolle vuoden vaihteessa. Vuoden 2025 alusta lähtien kaikki työntekijän oleskeluluvan edellytykset arvioidaan nyt Maahanmuuttovirastossa.

– Muutoksessa on ollut haasteita, sillä keskimääräisiä käsittelyaikoja ei ole vielä saatu palautettua muutosta edeltäneelle erinomaiselle tasolle. Hakemusten käsittelyä kehitetään jatkuvasti. Tavoitteenamme on päästä aiemmin saavutettuihin tavoiteaikoihin mahdollisimman pian. Tilanteen paraneminen tulee kuitenkin kestämään vielä arviolta useita kuukausia. Kaikkien työperusteisten oleskelulupien käsittelyn kehittämisessä on keskiössä sujuvan ja hallitun maahanmuuton edistäminen, Hirvelä sanoo.

Maahanmuuttovirasto tekee myös vahvaa viranomaisyhteistyötä turvallisen suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän tukemiseksi.

– Työlupahakemusten käsittelyssä työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuminen on tärkeää paitsi työntekijöiden oikeuksien toteutumiseksi, niin myös kilpailun vääristymien estämiseksi yritysten välillä. Työntekijän oleskeluluvan päätösjakaumassa tämä näkyy kielteisissä päätöksissä, joista noin 19 % on tehty hyväksikäytön riskin tai työnantajan toiminnan perusteella, Hirvelä kertoo.

Erityisasiantuntijoiden hakemusmäärät laskeneet ja yrittäjien pysyneet vuoden 2024 tasolla

Erityisasiantuntijoiden hakemusmäärät ovat laskeneet. Tänä vuonna erityisasiantuntijat ovat jättäneet ensimmäisiä ja jakolupahakemuksia noin 1 300 kesäkuun 2025 loppuun mennessä, mikä on 25 % vähemmän kuin vuonna 2024.

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemukset muodostivat noin 8 % kaikista tammi-kesäkuussa 2025 jätetyistä ensimmäisistä työperusteisista oleskelulupahakemuksista. Tänä vuonna erityisasiantuntijat ovat jättäneet ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia 527, mikä on 28 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Hakemusmäärän aiempien vuosien lasku on siis alkuvuoden perusteella tasaantunut. Laskuun ovat todennäköisesti vaikuttaneet heikko taloustilanne erityisasiantuntijoita työllistävillä sektoreilla, globaali kilpailu korkean tason osaajista sekä Venäjän kansalaisten jättämien ensimmäisten oleskelulupahakemusten vähäinen määrä, Hirvelä sanoo.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt alkuvuoden aikana 1 249 päätöstä erityisasiantuntijoille. 98 % päätöksistä on ollut myönteisiä ja 2 % kielteisiä. Erityisasiantuntijat ovat saaneet myönteisen päätöksen tänä vuonna keskimäärin yhdeksässä vuorokaudessa. Pikakaistan 14 vuorokauden tavoiteaika on täyttynyt koko vuoden ajan.

Kasvuyrittäjien ja yrittäjien lupien kokonaismäärä on pysynyt vuoden 2024 tasolla. Vuonna 2025 kesäkuun loppuun mennessä kasvuyrittäjät jättivät 175 hakemusta, mikä on 34 % vähemmän vuoteen 2024 verrattuna. Kielteisten päätösten osuus hakemuksista on noussut vuoden 2024 viidestä prosentista noin 15 prosenttiin. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noussut 23 päivästä 45 päivään.

Yrittäjien hakemuksia on saapunut 611 kappaletta, Yrittäjille päätöksiä on tehty tänä vuonna 507, joista 54 % oli myönteisiä ja 42 % kielteisiä. Pääosa kielteisistä perustui ELY-keskuksen kielteiseen osapäätökseen.

Tutkijoiden hakemusmäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Tänä vuonna tutkijat ovat jättäneet 586 ensimmäistä oleskelulupahakemusta kesäkuun loppuun mennessä ja vuonna 2024 puolestaan 590 samalla ajanjaksolla. Vuonna 2024 myönnettiin yhteensä 1 335 tutkijan oleskelulupaa. Tutkijoiden ensimmäisten oleskelulupien keskimääräinen käsittelyaika on tänä vuonna ollut 15 vuorokautta.

Tutkinnon suorittaneiden hakemusmäärät kasvussa

Yhä useampi opiskelija jää Suomeen opintojen suorittamisen jälkeen.

– Vuoden 2025 ensimmäisellä puolikkaalla Suomessa tutkinnon ja tutkimuksen suorittaneiden hakemusmäärä kasvoi noin 59 % vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nämä hakijat ovat pääsääntöisesti tutkinnon suorittaneita. Kasvu on odotettua ulkomaisten opiskelijoiden määrän noustua, Hirvelä kertoo.

Päätöksiä tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneille on tehty 1 261. Päätöksistä suurin osa on myönteisiä (99 %). Tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneet saavat päätöksen keskimäärin kahdessa kuukaudessa.

