Katarinaskolanin ulkopedagogiikka tarjoaa oppilaille hienoja luontoelämyksiä Karjaalla

Matematiikka, äidinkieli ja maantieto on tuttua useimmille koululaisille. Mutta miltä kuulostaa ulkopedagogiikka? Karjaalla sijaitsevassa Katarinaskolanissa kaikki oppilaat saavat tutustua retkikeittimiin, avotuleen ja kiipeilyyn. Ulkopedagogiikka kantaa nimeä Naturligtvis – eli Luonnollisesti. Sitä on nyt järjestetty jo kaksi vuotta, ja palaute oppilailta on ollut erinomaista.

”Oppilaat ovat aina todella innostuneita ja rakastavat, kun pääsevät ulos. Jopa sellaiset lapset, jotka eivät ehkä muuten viihdy niin hyvin koulussa, osallistuvat tähän mielellään”, kertoo erityisopettaja Christa Rothwell.

Hän on jo usean vuoden vetänyt viides- ja kuudesluokkalaisille suosittua valinnaiskurssia, johon on kuulunut metsäretki. Vuonna 2022 Rothwell kuitenkin kouluttautui eräoppaaksi. Samalla hän ja koulun rehtori saivat idean tuoda luontoa suuremmaksi osaksi koulun opetusta.

Kun Rothwell kehitti omaa konseptiaan, hän haki inspiraatiota muun muassa Pietarsaaresta ja Uumajasta, missä ulkopedagogiikkaan on panostettu paljon.

Nyt Katarinaskolanilla on saatu toimiva kokonaisuus.

”Kerran viikossa vien yhden luokan kerrallaan ulos. Luokilla 1–4 on yksi päivä lukuvuodessa, kun olemme ulkona. Viides- ja kuudesluokkalaiset vien ulos kaksi kertaa lukuvuodessa”, kertoo Rothwell.

Eri luokat oppivat eri taitoja. Nuorimmat pääsevät esimerkiksi ulos maaliskuussa ja silloin kokeillaan yksinkertaisemman välipalan – kuten tikkupullan – valmistamista ulkona. Vanhemmat oppilaat harjoittelevat teltan pystyttämistä ja kokkaamista retkikeittimellä.

Uskaltamisen iloa

Rothwell järjestää ohjelman ja vetää ulkopedagogiikkaa suurimmaksi osaksi yksin. Kustannuksia kuitenkin tulee, esimerkiksi kuljetuksista. Varuboden-Oslan järjestämän Paikallisesti hyvää -kampanjan kautta koulun vanhempainyhdistys sai 3 000 euron lahjoituksen, jonka avulla järjestettiin muun muassa köysilaskeutumista.

”Sitä en olisi voinut järjestää yksin, joten mukana oli toinen opas. Hän toi myös kaiken varustuksen.”

Köysilaskeutumista järjestettiin vanhemmille oppilaille. Kaikki halukkaat saivat laskeutua eri korkeuksista – 2 metriä, 10 metriä ja 17 metriä. Köysilaskeutuminen oli vapaaehtoista, ja päivän ohjelmaan pystyi osallistua myös muilla tavoin. Rothwellin mukaan käytännössä kaikki halusivat kuitenkin kokeilla. Monet voittivat pelkonsa.

”Muistan erityisesti yhden oppilaan, jota jännitti todella paljon. Hän kuitenkin keräsi kaiken rohkeutensa ja voitti pelkonsa. En ole koskaan nähnyt ketään niin iloisena kuin hän, kun hän tuli alas – se oli ihanaa!”

Elämme maailmassa, jossa istumme yhä enemmän sisällä erilaisten ruutujen äärellä. Kaikki lapset eivät kotona pääse retkille ja telttaseikkailuille. Siksi on erityisen palkitsevaa saada inspiroida lapsia liikkumaan luonnossa.

”Paras palaute, jonka saan, on kun joku oppilaista kertoo ostaneensa retkikeittimen ja tehneensä ruokaa sillä ulkona perheen kanssa”, kertoo Rothwell.