Työelämägallup: Vain joka viides kannattaa jäsenmaksujen vähennysoikeuden poistoa

”Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto ei innosta työelämässä olevia, koska se tarkoittaa oman verotuksen kiristymistä”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Päätös näyttää vauhdittavan järjestäytymisasteen laskua, koska joka kymmenes kertoo sen vaikuttavan jäsenyyteen ammattiliitossa. Tässä mielessä se on työmarkkinauudistus, joka vähentää korporaatioiden roolia työelämässä”, Pentikäinen arvioi.

Puolueiden kannattajista kokoomuksen (52 %) ja perussuomalaisten (50 %) joukossa asia saa eniten tukea, kun taas vasemmiston kannattajissa vastustus on voimakkainta.

Hallitus lähetti kesäkuun lopussa lausunnoille asiaa koskevan esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan järjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Muutos koskisi luonnoksen mukaan myös Yrittäjien jäseniä, joiden jäsenmaksujen verokohtelu olisi yhdenmukainen perinteisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

”Tämän vuoksi Suomen Yrittäjillä tulisi jatkossa olla tasavertainen mahdollisuus osallistua perinteisten työmarkkinaosapuolten kanssa työntekijöiden eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmiä koskevaan valmisteluun”, Pentikäinen sanoo.

Työttömyyskassojen jäsenmäärä laskussa – erityisesti nuorilla

Työelämägallupin mukaan työttömyyskassojen jäsenyys on laskussa. Vuonna 2022 kassoihin kuului 76 prosenttia työelämässä olevista, nyt enää 70 prosenttia. Erityisen huomattavaa lasku on nuorissa aikuisissa. Alle 29-vuotiaista täysi-ikäisistä vain puolet on kassojen jäseniä, kun tammikuussa 2024 osuus oli 61 prosenttia.

"On huolestuttavaa työelämän muutosturvan kannalta, että jäsenyys työttömyyskassoissa näyttää vähentyneen. Työttömyyskassojen jäsenyys takaa ansiosidonnaisen turvan työttömyyden kohdatessa", Pentikäinen muistuttaa.

Yleisen työttömyyskassan YTK:n osuus työttömyyskassojen jäsenistä on 31 prosenttia. Valtaosa YTK:n jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla.

Yrityksissä enää puolet kuuluu liittoon

Myös jäsenyys ammattiliiton on vähentynyt. Liittoihin kuuluu 56 prosenttia. Yrityksissä työskentelevistä enää puolet (50 %) kuuluu ammattiliittoihin. Tammikuussa 2024 osuus yksityisellä sektorilla oli vielä 54 prosenttia.

Ammattiliittoihin kuulumisen tärkein syy on halu saada ansiosidonnainen työttömyysturva (60 %) ja toiseksi tärkein halu saada paremmat työehdot (56 %). Työpaikallaan tukea haluaa 21 prosenttia. Tämä osuus on kasvanut. Se oli 17 prosenttia tammikuussa 2024.

Edelleen lähes joka kolmas luulee, että ammattiliiton jäsenyys tuo ansioturvan.

”On hyvä, että entistä useampi tietää, että ansiosidonnaisen turvan tuo työttömyyskassan jäsenyys eikä ammattiliiton jäsenyys. Tältä osin oikea tieto on levinnyt, joskin hitaasti. Edelleen lähes joka kolmas (29 %) luulee, että liiton jäsenyys tuo ansioturvan. Myönteistä on se, että erityisesti nuoret ovat parhaiten perillä asiasta”, Pentikäinen sanoo.

Näin kysyttiin

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 5.-11.6.2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, mikael.pentikainen@yrittajat.fi, 040 504 1944, Suomen Yrittäjät