ProAgria tiivistää Pohjoismaista yhteistyötä pääteemoina ruokaturva ja neuvonnan hyvät käytännöt

Alkukesän kosteus tuki kasvua, liikasateet jo haitaksi 26.6.2025 06:30:00 EEST | Tiedote

Kasvuolosuhteet viljelykasveille ovat olleet hyvät, paikoin jopa erinomaiset, riittävän alkukesän kosteuden ja kovien helteiden puuttumisen ansiosta. Myös muu luonto on hyötynyt sateista ja viileähköstä säästä, mikä näkyy runsaana vihreytenä ja rehevyytenä. Sato-odotukset ovat tässä vaiheessa korkealla, mutta niiden toteutuminen edellyttää, että kasvukausi etenee suotuisasti, sää poutaantuu ja lämpenee. Suuria määriä vettä ei enää kaivata. Paikoitellen sateita on jo nyt saatu liikaa, sillä pellot ovat vettyneet ja kasvustot alkaneet kellastua. Kosteus on lisännyt myös rikkakasvien kasvua sekä kasvitauti- ja lakoriskiä.