Alina Tomnikov tähdittää uutta Amazon MGM Studiosin kansainvälistä suurtuotantoa

Alina Tomnikov jatkaa kansainvälistä nousuaan uudessa, Amazon MGM Studiosin tuottamassa kansainvälisessä suurtuotannossa Bloodaxe. Kyseessä on historiaan pohjautuva draamasarja, jonka ovat luoneet Vikings-menestyssarjan luoja Michael Hirst ja hänen poikansa Horatio Hirst.

Sarja kertoo viikinkisoturi Erik Bloodaxen ja hänen vaimonsa Gunnhildin tarinan heidän taistellessaan armottomien juonittelujen, veristen petosten ja alati muuttuvien valtasuhteiden myllerryksessä Norjan valtaistuimesta. Bloodaxe jatkaa Vikings-maailman perintöä, mutta uudesta, omasta näkökulmastaan. Sarja sijoittuu aikajanalla Vikingsin ja Valhallan väliin rakentaen aivan oman tarinansa ja henkilögalleriansa.

Alina Tomnikov nähdään sarjassa kaksoisroolissa. Hän esittää sekä Greta-nimistä soturia että The Seer -näkijää. Greta on arvostettu soturi Bloodaxen luotetussa soturijoukossa. Paljastuu kuitenkin, että Gretalla on kyky muuttua muinaiseksi näkijäksi, The Seeriksi, jolle jumalat ovat suoneet kaiken näkevän voiman ja kyvyn ennustaa tulevaisuus.

Muissa päärooleissa nähdään muun muassa Xavier Molyneux (Take My Hand, Neighbors) Erik Bloodaxena, Jessica Madsen (Bridgerton) Gunnhildinä, Levi Miller (Kraven The Hunter) Bloodaxen nuorempana velipuolena Haakon The Goodina, sekä James Bond -elokuvistakin (Casino Royale, Quantum of Solace ja Spectre) tuttu Jesper Christensen Kuningas Harald Fairhairina.

Sarjan kuvaukset käynnistyvät tänä kesänä Irlannissa ja Islannissa. Bloodaxe julkaistaan Amazon Prime -alkuperäissarjana maailmanlaajuisesti yli 240 maassa. Julkaisuajankohta tiedotetaan myöhemmin.

“Tämä on iso hyppy tuntemattomaan – vielä on vaikea täysin hahmottaa, miten laajasta ja merkittävästä tuotannosta on kyse ja mitä kaikkea matkan varrella tulee vastaan. Valmistautuminen on jo täydessä vauhdissa ja lähden matkaan innolla, mutta pää kylmänä. Eniten odotan yhteistyötä kovatasoisen ja kansainvälisen porukan kanssa”, kertoo Alina Tomnikov.

Amazon MGM Studios julkaisi maanantaina muun muassa Instagram-tilillään Tomnikovin lisäksi viiden muun uuden näyttelijän nimet Bloodaxe-sarjaan.

Sarjan vastaavina tuottajina toimivat sarjan luoneet Michael ja Horatio Hirst sekä Morgan O’Sullivan (O’Sullivan Productions), Steve Stark (Toluca Pictures), Arturo Interian, John Weber, Sheila Hockin ja Fred Toye. Horatio Hirst tekee sarjassa käsikirjoittajadebyyttinsä.

Alina Tomnikov on näytellyt aiemminkin suurtuotannoissa kansainvälisillä kentillä, muun muassa Funeral For A Dog- sekä Ekaterina-sarjoissa. Suomessa hänet on nähty muun muassa Kuolleet lehdet- ja Järjettömän paska idea -elokuvissa sekä tulevana syksynä ensi-iltansa saavan Huutamisen taito -elokuvan pääroolissa Elina Knihtilän, Samuel Kujalan ja Jonna Järnefeltin rinnalla. Tomnikov tunnetaan myös Paratiisi- ja Koskinen-tv-sarjoista sekä pian uudesta Nelosen suomalais-japanilaisesta rikossarjasta Nousevan auringon varjot. Hän on nykyisin myös kirjailija – esikoisteos Käännä hirviö kylkiasentoon ilmestyi vuonna 2023.