Veikö lokki jäätelösi? Lidl vastaa kesäriesaan Lokkivakuutuksella

Moni tunnistaa tilanteen, jossa herkku on kädessä ja sekunnin päästä lokin nokassa. Lidl tarttui tähän vuodesta toiseen toistuvaan ilmiöön ja selvitti suomalaisten kokemuksia lokkien eväsvarkauksista.

Suomalaisilta kysyttiin Lidlin Facebook-tilillä, ovatko he joutuneet lokin hyökkäyksen kohteeksi tai nähneet jonkun eväät varastettavan*. Joka kolmas vastaaja on joskus todistanut, kun lokki on napannut joltain eväät. Viidennes vastaajista on menettänyt ruokaa lokin suuhun omasta kädestä. Useat vastaajista ovat kokeneet myös läheltä piti -tilanteita, joissa lokki on yrittänyt viedä herkkuja.

Lähes joka kolmas vastaajista on toistaiseksi välttynyt lokkien hyökkäyksiltä, mutta varautuminen kannattaa silti.

– Lokit ovat kesäkaupunkien klassikko-ongelma, ja moni on kokenut ongelman kirjaimellisesti kädestä vietynä. Halusimme tarttua ilmiöön pilke silmäkulmassa ja tarjota ihmisille hyvää mieltä sekä vastaiskun lokkien röyhkeydelle, kertoo Lidlin markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto.

Lokkivakuutuksella saa menetetyn jäätelön tilalle uuden

Helsingin Kolmen sepän aukiolle nousee viikonlopuksi Lokkivakuutuspiste, jossa kadonneen jäätelön tilalle saa uuden täyttämällä paikan päällä kepeän vakuutushakemuksen. Lidlin Lokkivakuutuspiste on auki perjantaina 4.7. klo 9–18 ja la–su 5.–6.7. klo 12–18.

Lidl jakaa maksutta jäätelöä jokaiselle, joka täyttää vakuutushakemuksen ja antaa siivekkään varkaan tuntomerkit. Vakuutuksessa ei kysellä kuitteja eikä jäätelön ostopaikkaa.

– Me emme voi pysäyttää lokkeja, mutta voimme korvata niiden aiheuttaman harmituksen. Lokkivakuutus on lupauksemme iloisemman kesän puolesta, summaa Aalto.

*Lidlin Facebook-tilillä kysyttiin kesä–heinäkuun vaihteessa 2025: "Onko lokki vienyt joskus kesäherkkusi?" 287 ääntä jakautui seuraavasti: