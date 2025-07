5G-yhteydet ovat tehneet siirrettävistä tukiasemavaunuista lähes tarpeettomia - isoissa massatapahtumissa netti toimii sujuvasti

Aiemmin kesän joukkotapahtumien yhteydet varmistettiin lähes poikkeuksetta useiden siirrettävien tukiasemavaunujen avulla, mutta 5G-teknologian myötä tilanne on muuttunut. 5G-verkon kattavuus on kasvanut yli 99 prosenttiin, ja vuonna 2024 suoritettu 3G-verkon sulkeminen on vapauttanut taajuuksia ja lisännyt kapasiteettia myös 4G-verkkoon.



Tämä on vähentänyt siirrettävien tukiasemavaunujen tarvetta merkittävästi, sillä kiinteät 5G-kapasiteetin tukiasemat tarjoavat nyt kattavat ja nopeat yhteydet jopa kymmenille tuhansille kävijöille suosituilla tapahtuma-alueilla. Kiinteät 5G-tukiasemat on sijoiteltu rakennusvaiheessa siten, että nämä palvelevat suosittuja joukkotapahtuma-alueita.



”Kiinteiden 5G-tukiasemien kapasiteetti on nelinkertainen 4G-verkkoon verrattuna, mikä on merkittävin tekijä siirrettävien tukiasemavaunujen tarpeen vähenemisessä”, toteaa Telian verkkosuunnittelun osastopäällikkö Jussi Setälä.



Tapahtuma-alueen koolla merkittävä vaikutus siirrettävien tukiasemavaunujen tarpeeseen



Vaikka 5G-verkkojen kapasiteetti on erinomainen, siirrettäviä tukiasemavaunuja tarvitaan yhä laaja-alaisissa tapahtumissa, kuten Jukolan viestissä ja Ruisrockissa. Kesällä 2025 Telia toimittaa siirrettäviä tukiasemia myös Rockfesteille, Karjurockiin, Suviseuroille, maarakennus- sekä ympäristönhoitokoneiden erikoisnäyttely Maxpoon sekä Okra maatalousnäyttelyyn.



Näissä laajalle alueelle levittäytyneissä tapahtumissa kiinteä tukiasema ei riitä kattamaan yhteyksiä, vaan tarvitaan siirrettäviä tukiasemavaunu jakamaan tapahtuma-alueen liikennettä. Pienelle alueelle keskittyneiden tapahtumien 5G-yhteydet toimivat moitteettomasti suuresta ihmismäärästä huolimatta. Laajalle levittäytyneissä tapahtumissa siirrettävät tukiasemavaunut tuovat verkkoon uuden yhteyspisteen lähemmäs käyttäjiä, jakaen kuormaa kiinteiden tukiasemien kanssa.



“Kiinteiden 5G-tukiasemien avulla on saavutettu aivan uusi taso tapahtumien kapasiteetissa ja siksi siirrettävien tukiasemavaunujen tarve on oleellisesti vähentynyt, ja niiden rooli on tullut täydentämään kiinteiden tukiasemien kapasiteettia isoissa tapahtumissa”, Setälä toteaa.



Vaikka 5G-kapasiteetti takaa paremmat yhteydet, siirrettäviä tukiasemavaunuja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Kiinteiden tukiasemien määrää ei voida kasvattaa rajattomasti edes suosituilla, laajalle levittäytyneillä alueilla, joissa joukkotapahtumia järjestetään.