Kyminlinnan kiinteistökauppa on allekirjoitettu ja alue siirtyy Kotkan kaupungin hallintaan

Helsingin Kumpulanmäen kaavamuutosalueella tehty liito-oravahavaintoja 12.6.2025

Kumpulanmäen alueella on käynnissä asemakaavamuutos, joka käynnistettiin Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteisesti järjestämällä arkkitehtuurikutsukilpailulla 2019. Kaavamuutoksen alueella on tehty tammi-helmikuussa 2025 useita liito-oravahavaintoja, joilla on vaikutusta alueen tulevaan kehittämiseen. Alueen liito-oravahavainnot on varmistettu kaupungin vuosittaisen liito-oravan esiintymisten tarkastelun yhteydessä kaavaprosessin aikana, ja sen vaikutukset asemakaavan toteuttamiseen arvioidaan kaavamuutoksen lainvoimaistuessa.