Kokoomuksen Sarkomaa: Muissa Pohjoismaissa käytössä oleva optikkojen tehtäväkuvan laajennuksen käyttöönotto Suomessa parantaa silmäterveyspalvelujen saatavuutta

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää viisaana ja välttämättömänä valtioneuvoston päätöstä, jonka myötä optikot voivat elokuusta alkaen määrätä silmälaseja aiempaa laajemmin. Tällä hetkellä optikot eivät voi määrätä silmälaseja henkilöille, joille on tehty silmäleikkaus, vaan asiakas täytyy ohjata silmälääkärin vastaanotolle.



Muutoksen myötä optikon tekemä näöntutkimus riittää silmälasimääräyksen saamiseen esimerkiksi alle 8-vuotiaille, perusterveille taittovirheestä kärsiville, silmäleikkauksessa käyneille tai ikääntymisen myötä alentuneesta näöntarkkuudesta kärsiville. Muutos astuu voimaan 1. elokuuta 2025.



”Iloitsen pitkäaikaisen tavoitteen toteutumisesta. Päätös kumota terveydenhuollon ammattihenkilöasetus 16 § helpottaa suomalaisen pääsyä silmälasien hankkimiseksi tai päivittämiseksi tarvitsemiinsa palveluihin. Muutos myös alentaa kotitalouksien näönhuollon kustannuksia. On viisasta hyödyntää optikoiden koulutus ja osaaminen kokonaisuudessaan ihmisten hyvän näkemisen ja silmäterveyden hyväksi”, sanoo Sarkomaa.



”Asetusmuutos liittää Suomen muiden Pohjoismaiden joukkoon, joissa vastaava työnjako ja optikoiden osaamisen hyödyntäminen on jo ollut käytössä. Jatkossa asiakas voi aina ensin asioida optikon luona ja tarvittaessa optikko ohjaa silmälääkärille. Asetusmuutos edistää moniammatillista yhteistyötä ja silmäterveyspalveluiden saatavuutta”, Sarkomaa sanoo.



Asetusmuutoksen on arvioitu vapauttavan yksityissektorilta vuosittain arviolta 100 000–150 000 silmätautien erikoislääkärikäyntiä, jotka ovat aiemmin liittyneet silmälasien määräämiseen. Muutos lyhentää jonoja silmälääkäreille ja on erityisen tervetullut tilanteessa, jossa silmälääkäreistä on pula valtakunnallisesti. Silmälääkäripula on ruuhkauttanut palveluja ja odotusajat lisäävät riskejä silmäsairauksien pahenemiselle.



”Kannustan valtioneuvostoa tarkastelemaan myös muita työnjaon muutoksia, joilla korkeasti koulutettujen sote-ammattilaisten osaaminen otetaan nykyistä parempaan käyttöön ja samalla parannetaan ihmisten hoitoon pääsyä ja hoidon vaikuttavuutta turvallisesti. Se on sote-uudistusta parhaimmillaan”, Sarkomaa päättää.