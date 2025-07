Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman ja LIFE Revives -hankkeen Luontoilta keräsi ennätysyleisön

Aktiivinen luontoillan yleisö esitti kysymyksiä laidasta laitaan itikoista ja mustikoista linnunpoikasten kohtaloon ja lupiinien invaasioon. Osansa huomiosta saivat myös nisäkkäät, raakut ja kalat, etenkin muikut.

Asiantuntijoina toimivat museomestari Heikki Helle Luonnontieteellisestä Keskusmuseosta (linnut), intendentti Marko Haapakoski Ähtärin Eläinpuistosta (nisäkkäät) sekä lehtori Minna-Maarit Kytöviita (kasvit), lehtori Timo Marjomäki (kalat) ja emeritus vanhempi yliopistonlehtori Jari Haimi (ötötkät) Jyväskylän yliopistosta.

Kun Luontoilta käynnistyi klo 18, oli heti jo monta kättä pystyssä. Kysymyksiä olisi riittänyt pitempäänkin, mutta tilaisuuden juontaja, tutkimusaseman johtaja professori Jouni Taskinen joutui panemaan stopin kysymyksille kun kaksi tuntia luontoiltaa tuli täyteen.

-Osallistujien aktiivisuus ällistyttää vuodesta toiseen, kysymyksiä riittää. Täällä ei tarvitse jännittää – mitä hullumpi kysymys, niin se parempi, toteaa Taskinen.

Osallistujien kommenttien mukaan Luontoilta on heille kesän kohokohta. Puffetti on iso osa koko tapahtumaa ja monille pääasia on tulla herkuttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Tätä varten esimerkiksi lettuja alettiin paistaa kahden hengen voimin jo kahdesta alkaen.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin yliopiston uusi Raakkukeräys, johon alle kouluikäinen Sampo-poika ilmoitti alkavansa säästää rahaa, samalla kun kysyi mitä raakut syövät ja miten.



- Illan päätteeksi menimme Sampon ja hänen äitinsä kanssa katsomaan raakkuja, johon Sampo totesi, että arvasi jotakin onnekasta tapahtuvan tänään. Sitä liikuttavaa hetkeä voi luonnehtia oman urani kohokohdaksi, sanoo Taskinen.



Hän kiittää yleisöä ja järjestelyihin osallistuneita sekä Konneveden kuntaa yhteistyöstä.

Lisätietoja: Jouni Taskinen jouni.k.taskinen@jyu.fi, 040 355 8094