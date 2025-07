Vuoden parhaat ravihetket edessä – Oulun Kuninkuusravien potissa jopa 500 000 euroa

Mikkelistä ja Oulun Kuninkuusraveista on luvassa erityinen herkkupala raviyleisölle: TotoTV vie katsojat suoraan tapahtumien ytimeen paikan päältä toteutettavina studiolähetyksinä.



-Voimme tarjota juuri sellaista tv-tuotetta, jota moni asiakkaistamme on meiltä toivonut. Suomen huippuravit radan varressa koettuna tarjoavat ainutlaatuisen tunnelman ja takaavat kotikatsomoihin näyttävän ja laadukkaan tv-elämyksen, Veikkauksen TV-tuotantopäällikkö Timo Lämsä iloitsee.



-Kuninkuusraveissa tullaan näkemään myös dronekuvaa, joka esittelee hienon tapahtuman ja parhaat kilpailevat hevoset katsojille uudesta kuvakulmasta. St Michelin ja Kuninkuusravien kiinnostavaa tv-tuotetta voi katsoa esimerkiksi www.veikkaus.fi/toto tai antenniverkkojakelussa lauantaiden ja sunnuntaiden osalta.



- Antennijakelusta on saatu positiivista palautetta, ja tänäkin vuonna odotamme Kuninkuusravien ja St Michelin keräävän suuret katseluluvut kaikissa katselukanavissa. Studiossa ovat kunkkariviikonloppuna Joanna Kuvaja ja Tapio Hoikka sekä lähetyksissä nähdään totta kai paljon vaihtuvia vieraita, Lämsä jatkaa.



Mikkelin St Michelin studiolähetyksissä nähdään Kari Lähdekorpi ja Antti Pylkkänen.



Mikkelin St Michel-viikonloppu ravataan 18.-20.7. ja Oulun Kuninkuusravit 1.-3.8.



Kaikki lähdöt ovat Veikkauksen Toto-pelien kohteina sekä päälähtöihin avataan pelattavaa myös Veikkauksen vedonlyöntiin.



- Panostamme Suomen parhaisiin raveihin vahvasti. Kun urheilu on huipputasoa, haluamme tarjota tietysti myös mielenkiintoista pelattavaa asiakkaillemme. Oulun Kuninkuusraveissa on lauantaina 2.8. Toto75-pelin potissa jopa 500 000 euroa, sillä kohteessa on merkittävä 200 000 euron jackpot, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kertoo.



- Ja lisäksi sunnuntain Oulun Kuninkuusravien Toto75-pelissä on 100 000 euron jackpot.



Kuninkuusraveissa on voitettu useita suurvoittoja vuosien varrella. Suurin Kuninkuusraveissa voitettu potti on vuodelta 2012. Silloin työkavereista koostunut porukka voitti 268,80 euron porukkapelillään 996 173 euroa Toto75-pelistä ja pääsi iloitsemaan paikan päällä Mikkelin Kuninkuusraveissa huimaa voittoaan.



Lahden Kuninkuusraveissa 2019 loviisalaismies voitti 338 574 euron potin Toto75-pelistä ja Rovaniemen Kuninkuusraveissa 2018 helsinkiläismies 123 300 euroa Toto75-pelistä. Viime vuonna Jyväskylässä porukkapeleihin osui 17 729 euron voittoja Toto75-peleistä.



Myös Mikkelin lauantain Toto75-kierroksella 19.7. tulee olemaan jackpot-kierros, ellei samana päivänä ole päällekkäistä Ruotsin jackpot-kierrosta. Jos lauantaina 19.7. on Ruotsin jackpot-kierros, Mikkelin Toto75-jackpotkierros siirtyy sunnuntaille 20.7.



Kuninkuusraveja on järjestetty vuodesta 1924 saakka, ja tänä vuonna kiertävää tapahtumaa isännöivä Oulun Äimärautio on Suomen vanhin edelleen samalla paikalla toimiva ravirata. Kuninkuusravit on ylivoimaisesti Suomen suurin ravitapahtuma sekä yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkauksen Toto-pelit ovat pelattavissa St Michelissä ja Kuninkuusraveissa paikan päällä, veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa.