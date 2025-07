Keski-Suomen pelastuslaitos, Ulla-Myrskyn tilannekatsaus 4.7.2025 09:27:49 EEST | Tiedote

Tiedote 4.7.2025 Ulla-myrsky, Keski-Suomi Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Ulla-myrskyn aiheuttamista pelastuslaitoksen tehtävistä kolmen tunnin välein. Klo 09 mennessä pelastuslaitokselle on tullut 10 kpl vahingontorjuntatehtäviä kaatuneista puista. Tapaukset eivät ole aiheuttaneet henkilövahinkoja tai mainittavia omaisuusvahinkoja. Pelastuslaitos seuraa tilannetta tehostetusti ja varautuu tehtävämäärien kasvamiseen päivän edetessä. Johtamisvalmiutta on nostettu ja valmius myrskytilanteeseen vastaamiseen on hyvä. Seuraava tiedote klo 12.