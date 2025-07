Eurojackpotin potti kohoaa noin 50 miljoonaan euroon - Somerolle 144 000 euron voitto

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 27/2025) oikea rivi on 14, 23, 34, 41 ja 44. Tähtinumerot 5 ja 10.



Täysosumia ei löytynyt. Tiistaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 50 miljoonaan euroon.



Perjantaina löytyi neljä kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 513 060 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan ja yksi Kroatiaan.



Suomeen osui perjantaina yksi 5+0 -oikein tulos. Nettipelaaja Somerolta voitti 144 671 euron potin.



Lisäksi Saksaan matkasi viisi 5+0 -oikein voittoa ja Ruotsiin kaksi kappaletta.



Perjantain Millin voittorivi on 12, 15, 17, 19, 22 ja 23. Lisänumero 5. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 2 6 9 7 9 7. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Kaarinasta voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -tuloksella 40 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Milano 9. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.