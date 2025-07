Kokoomuksen Kauma: hallitus uudistaa kotihoidontukea – oikeus tukeen vasta kolmen vuoden Suomessa asumisen jälkeen

”Pidän uudistusta tärkeänä sekä maahanmuuttajataustaisten lasten että vanhempien näkökulmasta. Nykyisin kotihoidontukea saavat maahanmuuttajaäidit jäävät usein kotiin, minkä rajoittaa paitsi heidän osallistumistaan työelämään myös lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Tuen uudistaminen edistää lasten ja äitien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, parantaa naisten työmarkkina-asemaa sekä vahvistaa vanhempien välistä tasa-arvoa”, Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma sanoo.

Varhaiskasvatukseen osallistumisella on todettu olevan useita myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykselle. Tämä korostuu erityisesti uuteen maahan muuttaneiden lasten kohdalla, kun esimerkiksi maan kieli ja kulttuuri ovat vieraita.

”Varhaiskasvatuksen on todettu tuottavan merkittäviä hyötyjä lasten kielen ja kognitiivisten taitojen kehitykselle. Osallistumisen on havaittu parantavan kouluvalmiutta ja myöhempää menestystä koulupolulla. Laadukas varhaiskasvatus edesauttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkäisee esimerkiksi syrjäytymistä”, Kauma sanoo.

Kotihoidon tuen on arvioitu olevan yksi syy maahanmuuttajanaisten heikolle kotoutumiselle ja työllistymiselle. Esimerkiksi OECD on kritisoinut Suomen kotihoidontukea sen maahanmuuttajanaisia passivoivasta vaikutuksesta.

”Työelämään osallistuminen nykyistä aikaisemmin luo naisille parempia työllistymismahdollisuuksia ja nopeuttaa integroitumista esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin oppimisen myötä. Se edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa monin eri tavoin. Työllistymisen myötä maahanmuuttajanaisten taloudellinen itsenäisyys lisääntyy, mahdollisuudet työelämässä laajenevat ja esimerkiksi eläkekertymä kasvaa. Uudistus on konkreettinen teko sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi”, Kauma sanoo.



“Myös maahanmuuttajaäitien tietoisuutta eri koulutusmahdollisuuksista on parannettava. Usein he eivät edes tiedä, mitä mahdollisuuksia heillä suomalaisessa yhteiskunnassa on”, Kauma sanoo.